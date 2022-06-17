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Глубокая торцевая головка Ombra 112124 (1/2" DR, 24 мм)
5.0
2
450 ₽
Головки торцевые удлиненные
    Глубокая торцевая головка Ombra 112124 (1/2" DR, 24 мм)
    Арт. О00000011788
    5.0
    2
    Глубокая торцевая головка Ombra 112124 (1/2" DR, 24 мм)
    Глубокая торцевая головка Ombra 112124 (1/2" DR, 24 мм)
      Глубокая торцевая головка Ombra 112124 (1/2" DR, 24 мм)
      Глубокая торцевая головка Ombra 112124 (1/2" DR, 24 мм)

      Глубокая торцевая головка Ombra 112124 (1/2" DR, 24 мм)

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000011788
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		24
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Глубокая торцевая головка 112124 Ombra применяется с гайковертами. Приспособление используется для откручивания различного крепежа, к которому относятся гайки, болты и т.д. Оснастка просто незаменима в случаях, когда крепеж расположен в труднодосягаемом месте, где работа с гаечными ключами не удобна. Торцевые головки подходят для ударных нагрузок и обладают лучшим крутящим моментом по отношению к резьбе, чем другой подобный инструмент.

        Преимущества

        • Материал оснастки хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает ее высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям
        • Еще одной особенностью торцевой головки является хромоникелевое покрытие, за счет которого с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии