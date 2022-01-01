Набор инструментов для автомобиля Ombra OMT94S12 с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR, 94 предмета

Преимущества

Богатая комплектация

Зеркально отполированное хромоникелевое покрытие придает изделиям высокую коррозионную стойкость и механическую прочность

Пожизненная гарантия от производителя (при правильном использовании)

Кейс из ударопрочного пластика

Универсальный набор инструмента с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR Ombra OMT94S12 включает в себя широкий ассортимент инструмента для работы с различными резьбовыми соединениями. Все предметы в наборе изготовлены из легированной хромованадиевой стали и имеют пожизненную гарантию качества (при правильном использовании). Технология отделки "Triple Coating" придает изделиям высокую механическую прочность и химическую стойкость. Для уверенного хвата приводы и отвертка оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками. Набор поставляется в кейс из ударопрочного пластика, что обеспечивает надежное, безопасное хранение и транспортировку.