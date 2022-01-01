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Набор инструментов для автомобиля Ombra OMT94S12 с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR, 94 предмета
8 390 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов для автомобиля Ombra OMT94S12 с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR, 94 предмета
    Арт. О00000018352
    Набор инструментов для автомобиля Ombra OMT94S12 с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR, 94 предмета
    Набор инструментов для автомобиля Ombra OMT94S12 с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR, 94 предмета
      Набор инструментов для автомобиля Ombra OMT94S12 с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR, 94 предмета
      Набор инструментов для автомобиля Ombra OMT94S12 с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR, 94 предмета

      Набор инструментов для автомобиля Ombra OMT94S12 с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR, 94 предмета

      8 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000018352

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6.18
      Габариты, мм
      		290х380х85
      Все характеристики
      8 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный набор инструмента с 12-гр. головками 1/2"DR и 1/4"DR Ombra OMT94S12 включает в себя широкий ассортимент инструмента для работы с различными резьбовыми соединениями. Все предметы в наборе изготовлены из легированной хромованадиевой стали и имеют пожизненную гарантию качества (при правильном использовании). Технология отделки "Triple Coating" придает изделиям высокую механическую прочность и химическую стойкость. Для уверенного хвата приводы и отвертка оснащены эргономичными двухкомпонентными рукоятками. Набор поставляется в кейс из ударопрочного пластика, что обеспечивает надежное, безопасное хранение и транспортировку.

        Преимущества

        • Богатая комплектация
        • Зеркально отполированное хромоникелевое покрытие придает изделиям высокую коррозионную стойкость и механическую прочность
        • Пожизненная гарантия от производителя (при правильном использовании)
        • Кейс из ударопрочного пластика