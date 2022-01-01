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Изолента ОНЛАЙТ ХБ 15мм*10м, 100г
145 ₽
Изолента
    Изолента ОНЛАЙТ ХБ 15мм*10м, 100г
    Арт. О00000001272
    Изолента ОНЛАЙТ ХБ 15мм*10м, 100г
    Изолента ОНЛАЙТ ХБ 15мм*10м, 100г
      Изолента ОНЛАЙТ ХБ 15мм*10м, 100г
      Изолента ОНЛАЙТ ХБ 15мм*10м, 100г

      Изолента ОНЛАЙТ ХБ 15мм*10м, 100г

      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001272

      Характеристики

      Производитель
      		ОНЛАЙТ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		10
      Все характеристики
      145 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолента «Онлайт» прорезиненная на тканевой основе предназначена для проведения электротехнических работ в условиях неагрессивных средств. Изолента ХБ идеально подходит для создания электроизоляционной обмотки кабеля или провода, крепления мест сращивания и соединения проводов, а также для герметизации соединений и защиты от атмосферных и иных воздействий.

        Преимущества

        • Тип – односторонняя обычной липкости
        • Материал – хлопчатобумажное волокно на клеево-резиновой основе
        • Электрическая прочность
        • (напряжение без пробоя) – 1000 В
        • Разрывная нагрузка > 6кН/м
        • Скорость расклеивания в течение 1 минуты <100 мм
        • Рабочая температура -30 до +30°С
        • Цвет – черный