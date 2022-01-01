Изолента ОНЛАЙТ ХБ 15мм*10м, 100г
Арт. О00000001272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолента
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Длина, м
|10
- Изолента «Онлайт» прорезиненная на тканевой основе предназначена для проведения электротехнических работ в условиях неагрессивных средств. Изолента ХБ идеально подходит для создания электроизоляционной обмотки кабеля или провода, крепления мест сращивания и соединения проводов, а также для герметизации соединений и защиты от атмосферных и иных воздействий.
Преимущества
- Тип – односторонняя обычной липкости
- Материал – хлопчатобумажное волокно на клеево-резиновой основе
- Электрическая прочность
- (напряжение без пробоя) – 1000 В
- Разрывная нагрузка > 6кН/м
- Скорость расклеивания в течение 1 минуты <100 мм
- Рабочая температура -30 до +30°С
- Цвет – черный