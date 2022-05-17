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Опора с креплением Valfex 20/22 10160020
5.0
2
Найти аналог
Крепления полипропиленовые
    Опора с креплением Valfex 20/22 10160020
    Арт. X169132142
    5.0
    2
    Опора с креплением Valfex 20/22 10160020

      Опора с креплением Valfex 20/22 10160020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169132142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		опора
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовая одинарная опора VALFEX предназначена для фиксации конструкции трубопроводов систем водоснабжения и отопления на стенах из разных строительных материалов, таких как гипсокартон, бетон, дерево и т.д. Конструкция получается максимально прочная и незаметная, вся система имеет приятный, аккуратный внешний вид.

        Преимущества

        • Высокая надежность
        • Износостойкость