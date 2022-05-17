Опора с креплением Valfex 25/27 10160025
Арт. X169132143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|опора
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Материал
|полипропилен
- Полипропиленовая одинарная опора VALFEX предназначена для фиксации конструкции трубопроводов систем водоснабжения и отопления на стенах из разных строительных материалов, таких как гипсокартон, бетон, дерево и т.д. Конструкция получается максимально прочная и незаметная, вся система имеет приятный, аккуратный внешний вид.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость