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Оправка КМ2/В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона
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Переходные втулки и оправки
    Оправка КМ2/В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона
    Арт. jet_16522
    Оправка КМ2/В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона

      Оправка КМ2/В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_16522

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		легированная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Оправка переходная КМ2/В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона предназначена для сверлильных станков CNIC. Применяется для перехода с хвостовика конус Морзе (КМ2) с лапкой на сверлильный патрон с укороченным конусом Морзе (В16).

        Преимущества

        • Посадка под сверлильный патрон – B16
        • Изготовлена из стали 40Х
        • Надежность
        • Высокая износостойкость