Оправка КМ2/В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона
Арт. jet_16522
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Материал
|легированная сталь
- Оправка переходная КМ2/В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона предназначена для сверлильных станков CNIC. Применяется для перехода с хвостовика конус Морзе (КМ2) с лапкой на сверлильный патрон с укороченным конусом Морзе (В16).
Преимущества
- Посадка под сверлильный патрон – B16
- Изготовлена из стали 40Х
- Надежность
- Высокая износостойкость