Оправка КМ2/В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона

Преимущества

Посадка под сверлильный патрон – B16

Изготовлена из стали 40Х

Надежность

Высокая износостойкость

Оправка переходная КМ2/В16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона предназначена для сверлильных станков CNIC. Применяется для перехода с хвостовика конус Морзе (КМ2) с лапкой на сверлильный патрон с укороченным конусом Морзе (В16).