Оправка шпинделя Jet ISO30/MK3 для сверлильных патронов

Преимущества

Патрон обеспечивает быструю и жесткую фиксацию сверл, других режущих инструментов с хвостовой частью на конус Морзе 3

Переходные параметры оснастки обеспечивают работу с инструментами на универсальных станках, имеющих шпиндель с конусом ISO30

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Патрон шпинделя JET ISO30/МK3 представляет собой основной элемент оснастки, применяемой для работы на универсальном фрезерном станке JVM-836TS, выпускаемым компанией JET. Приспособление позволяет выполнять полный спектр сверлильных и фрезерных работ, используя режущие инструменты и сверла различного диаметра.