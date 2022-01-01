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Оправка шпинделя Jet ISO30/MK3 для сверлильных патронов
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Переходные втулки и оправки
    Оправка шпинделя Jet ISO30/MK3 для сверлильных патронов
    Арт. jet_936
    Оправка шпинделя Jet ISO30/MK3 для сверлильных патронов

      Оправка шпинделя Jet ISO30/MK3 для сверлильных патронов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_936

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Вес, кг
      		0.645
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон шпинделя JET ISO30/МK3 представляет собой основной элемент оснастки, применяемой для работы на универсальном фрезерном станке JVM-836TS, выпускаемым компанией JET. Приспособление позволяет выполнять полный спектр сверлильных и фрезерных работ, используя режущие инструменты и сверла различного диаметра.

        Преимущества

        • Патрон обеспечивает быструю и жесткую фиксацию сверл, других режущих инструментов с хвостовой частью на конус Морзе 3
        • Переходные параметры оснастки обеспечивают работу с инструментами на универсальных станках, имеющих шпиндель с конусом ISO30
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы