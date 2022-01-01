Оправка шпинделя Jet ISO30/MK3 для сверлильных патронов
Арт. jet_936
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Вес, кг
|0.645
- Патрон шпинделя JET ISO30/МK3 представляет собой основной элемент оснастки, применяемой для работы на универсальном фрезерном станке JVM-836TS, выпускаемым компанией JET. Приспособление позволяет выполнять полный спектр сверлильных и фрезерных работ, используя режущие инструменты и сверла различного диаметра.
Преимущества
- Патрон обеспечивает быструю и жесткую фиксацию сверл, других режущих инструментов с хвостовой частью на конус Морзе 3
- Переходные параметры оснастки обеспечивают работу с инструментами на универсальных станках, имеющих шпиндель с конусом ISO30
- Надежная конструкция с большим ресурсом работы