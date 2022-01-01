Оправка шпинделя Jet ISO40/В16 под сверлильный патрон

Преимущества

Патрон имеет переходные параметры, предназначенные для установки сверл и другого режущего инструмента, имеющих хвостовик на конус В16

Оснастка устанавливается в шпиндель станка на конус ISO 40, которым оснащены указанные модели станочного оборудования

Надежная конструкция с большим ресурсом работы

Патрон шпинделя JET с переходными параметрами ISO 40/B16 является одним из основных элементов переходной оснастки, рассчитанной для выполнения сверлильных работ на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление используется для работы на универсальных станках, модели JMD-939GH, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO и JMC-1448GH.