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Оправка шпинделя Jet ISO40/В16 под сверлильный патрон
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Переходные втулки и оправки
    Оправка шпинделя Jet ISO40/В16 под сверлильный патрон
    Арт. jet_947
    Оправка шпинделя Jet ISO40/В16 под сверлильный патрон

      Оправка шпинделя Jet ISO40/В16 под сверлильный патрон

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_947

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон шпинделя JET с переходными параметрами ISO 40/B16 является одним из основных элементов переходной оснастки, рассчитанной для выполнения сверлильных работ на фрезерно-сверлильном оборудовании, выпускаемым компанией JET. Приспособление используется для работы на универсальных станках, модели JMD-939GH, JTM-1050TS, JTM-1230W3 DRO, JMD-26X2 XY DRO, JMD-1452TS DRO и JMC-1448GH.

        Преимущества

        • Патрон имеет переходные параметры, предназначенные для установки сверл и другого режущего инструмента, имеющих хвостовик на конус В16
        • Оснастка устанавливается в шпиндель станка на конус ISO 40, которым оснащены указанные модели станочного оборудования
        • Надежная конструкция с большим ресурсом работы