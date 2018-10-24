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Опрессовочный насос Messer НОР-60 09-10-060
5.0
1
Найти аналог
Опрессовщики
    Опрессовочный насос Messer НОР-60 09-10-060
    Арт. Х13132307
    5.0
    1
    Опрессовочный насос Messer НОР-60 09-10-060

      Опрессовочный насос Messer НОР-60 09-10-060

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13132307
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Messer
      Макс. температура жидкости, °С
      		65
      Материал корпуса
      		металл
      Для повышения давления
      		Нет
      Испытательное давление, бар
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насос опрессовочный ручной НОР-60 предназначен для проверки давлением герметичности труб и резервуаров в водопроводных, отопительных и сантехнических системах.

        Преимущества

        • Постоянство давления достигается за счет системы двойных клапанов
        • Пластиковый бак не подвержен коррозии
        • Шкала манометра с 2-мя измерительными системами