Опрессовочный насос Messer НОР-60 09-10-060

Преимущества

Постоянство давления достигается за счет системы двойных клапанов

Пластиковый бак не подвержен коррозии

Шкала манометра с 2-мя измерительными системами

Насос опрессовочный ручной НОР-60 предназначен для проверки давлением герметичности труб и резервуаров в водопроводных, отопительных и сантехнических системах.