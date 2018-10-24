Опрессовочный насос Messer НОР-60 09-10-060
Арт. Х13132307
Характеристики
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Производитель
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Макс. температура жидкости, °С
|65
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Материал корпуса
|металл
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Для повышения давления
|Нет
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Испытательное давление, бар
|6
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- Насос опрессовочный ручной НОР-60 предназначен для проверки давлением герметичности труб и резервуаров в водопроводных, отопительных и сантехнических системах.
Преимущества
- Постоянство давления достигается за счет системы двойных клапанов
- Пластиковый бак не подвержен коррозии
- Шкала манометра с 2-мя измерительными системами