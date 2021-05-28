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Ручной насос для опрессовки Valfex VPTM-50
Арт. О00000005076
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|490x190x300
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Макс. температура жидкости, °С
|50
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- Опрессовочный ручной тест-насос VALFEX VPTM-50 предназначен для точного и быстрого испытания давлением трубопроводов и резервуаров в системах водоснабжения и отопления.
Преимущества
- Идеален для испытания давлением 0–60 бар трубопроводов и резервуаров в системах отопления и водоснабжения жилых и промышленных помещений, отлично подойдет для ежедневного использования на стройке
- Прост в применении, показывает надежные и точные результаты измерений, считывает значения давления на встроенном в панель корпуса манометре
- Соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к процессу испытания
- Может применяться с водой или маслом
- Имеет прочный стальной корпус, устойчивый к перепадам температуры, износостойкий полиамидный поршень, запорный клапан