Ручной насос для опрессовки Valfex VPTM-50

Преимущества

Идеален для испытания давлением 0–60 бар трубопроводов и резервуаров в системах отопления и водоснабжения жилых и промышленных помещений, отлично подойдет для ежедневного использования на стройке

Прост в применении, показывает надежные и точные результаты измерений, считывает значения давления на встроенном в панель корпуса манометре

Соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к процессу испытания

Может применяться с водой или маслом

Имеет прочный стальной корпус, устойчивый к перепадам температуры, износостойкий полиамидный поршень, запорный клапан

Опрессовочный ручной тест-насос VALFEX VPTM-50 предназначен для точного и быстрого испытания давлением трубопроводов и резервуаров в системах водоснабжения и отопления.