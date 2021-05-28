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Ручной насос для опрессовки Valfex VPTM-50
4.5
2
8 190 ₽
Опрессовщики
  • Персональная скидка
Ручной насос для опрессовки Valfex VPTM-50
Арт. О00000005076
4.5
2
Ручной насос для опрессовки Valfex VPTM-50
  • Персональная скидка

Ручной насос для опрессовки Valfex VPTM-50

Дарим скидки за
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8 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000005076
4.5
2

Характеристики

Производитель
Valfex
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
490x190x300
Макс. температура жидкости, °С
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Опрессовочный ручной тест-насос VALFEX VPTM-50 предназначен для точного и быстрого испытания давлением трубопроводов и резервуаров в системах водоснабжения и отопления.

    Преимущества

    • Идеален для испытания давлением 0–60 бар трубопроводов и резервуаров в системах отопления и водоснабжения жилых и промышленных помещений, отлично подойдет для ежедневного использования на стройке
    • Прост в применении, показывает надежные и точные результаты измерений, считывает значения давления на встроенном в панель корпуса манометре
    • Соответствует самым высоким требованиям, предъявляемым к процессу испытания
    • Может применяться с водой или маслом
    • Имеет прочный стальной корпус, устойчивый к перепадам температуры, износостойкий полиамидный поршень, запорный клапан