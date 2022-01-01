Опрессовщик Megabreeze НОР-63
Арт. Х13132317
Характеристики
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Производитель
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Для повышения давления
|Нет
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Объем бака, л
|4
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Производительность, л/мин
|12
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Вес, кг
|3
Опрессовщик используется для проверки герметичности систем трубопроводов. На первый взгляд, это очень простой инструмент, но на самом деле, опрессовщик — один из самых технологически сложных видов строительного оборудования. Опрессовщики активно применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, при монтажных и строительных работах на водопроводах, газопроводах и системах отопления.