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Опрессовщик Megabreeze НОР-63
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Опрессовщики
    Опрессовщик Megabreeze НОР-63
    Арт. Х13132317
    Опрессовщик Megabreeze НОР-63

      Опрессовщик Megabreeze НОР-63

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13132317

      Характеристики

      Производитель
      		Megabreeze
      Для повышения давления
      		Нет
      Объем бака, л
      		4
      Производительность, л/мин
      		12
      Вес, кг
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Опрессовщик используется для проверки герметичности систем трубопроводов. На первый взгляд, это очень простой инструмент, но на самом деле, опрессовщик — один из самых технологически сложных видов строительного оборудования. Опрессовщики активно применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, при монтажных и строительных работах на водопроводах, газопроводах и системах отопления.