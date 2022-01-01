Опрессовщик Megabreeze НОР-63

Опрессовщик используется для проверки герметичности систем трубопроводов. На первый взгляд, это очень простой инструмент, но на самом деле, опрессовщик — один из самых технологически сложных видов строительного оборудования. Опрессовщики активно применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, при монтажных и строительных работах на водопроводах, газопроводах и системах отопления.