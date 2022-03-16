Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
Арт. Х13132306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|358х288х261
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Напряжение сети, В
|220
- Электрический опрессовочный насос MESSER ТН400P 09-00-400 предназначен для тестирования гидравлических систем, подачи воды и антифриза. Оснащен шлангом для забора жидкости, шлангом высокого давления и шлангом сброса жидкости. Имеет манометр для контроля создаваемого давления. Одним из достоинств модели является то, что опрессовщик можно подключить как к водопроводу, так и просто опустить шланг в резервуар.
Преимущества
- Манометр
- Вентиль позволяет просто и быстро произвести регулировку давления
- Аппарат подходит для распыления агрохимикатов
- Фильтр грубой очистки
- Ручка для переноски электрического опрессовочного насоса MESSER ТН400P 09-00-400
- Дооснащение пистолетом с шлангом (10 м) позволит использовать аппарат для мойки машин, окон, кондиционеров