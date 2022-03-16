Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
5.0
1
Найти аналог
Опрессовщики
    Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
    Арт. Х13132306
    5.0
    1
    Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
    Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
    Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
    Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
    Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
    Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
    Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
      Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
      Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
      Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
      Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
      Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
      Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400
      Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400

      Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13132306
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Messer
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		358х288х261
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический опрессовочный насос MESSER ТН400P 09-00-400 предназначен для тестирования гидравлических систем, подачи воды и антифриза. Оснащен шлангом для забора жидкости, шлангом высокого давления и шлангом сброса жидкости. Имеет манометр для контроля создаваемого давления. Одним из достоинств модели является то, что опрессовщик можно подключить как к водопроводу, так и просто опустить шланг в резервуар. 

        Преимущества

        • Манометр
        • Вентиль позволяет просто и быстро произвести регулировку давления
        • Аппарат подходит для распыления агрохимикатов
        • Фильтр грубой очистки
        • Ручка для переноски электрического опрессовочного насоса MESSER ТН400P 09-00-400
        • Дооснащение пистолетом с шлангом (10 м) позволит использовать аппарат для мойки машин, окон, кондиционеров