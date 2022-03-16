Электрический опрессовочный насос ТН400Р 09-00-400

Преимущества

Манометр

Вентиль позволяет просто и быстро произвести регулировку давления

Аппарат подходит для распыления агрохимикатов

Фильтр грубой очистки

Ручка для переноски электрического опрессовочного насоса MESSER ТН400P 09-00-400

Дооснащение пистолетом с шлангом (10 м) позволит использовать аппарат для мойки машин, окон, кондиционеров

Электрический опрессовочный насос MESSER ТН400P 09-00-400 предназначен для тестирования гидравлических систем, подачи воды и антифриза. Оснащен шлангом для забора жидкости, шлангом высокого давления и шлангом сброса жидкости. Имеет манометр для контроля создаваемого давления. Одним из достоинств модели является то, что опрессовщик можно подключить как к водопроводу, так и просто опустить шланг в резервуар.