Опрокидыватель авто Т08411 AE&T 1.5 т
Арт. aet_2107
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
С педалью
|Нет
|
Двухцилиндровый
|Нет
- Опрокидыватель авто 1.5т AE&T T08411 находит применение в автосервисах для доступа к нижней части автомобиля без его полного подъема. Небольшой собственный вес и надежная конструкция упрощают использование. Максимальный вес удержания составляет 1.5 тонны. Управление поршнем не требует больших усилий при поднятии или опускании автомобиля.
Преимущества
- Прочная металлическая конструкция
- Длительный срок службы
- Упрощает обслуживание автомобиля
- AE&T T08411 требует минимальных усилий