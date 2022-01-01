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Опрокидыватель авто Т08411 AE&T 1.5 т
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Домкраты
    Опрокидыватель авто Т08411 AE&T 1.5 т
    Арт. aet_2107
    Опрокидыватель авто Т08411 AE&T 1.5 т

      Опрокидыватель авто Т08411 AE&T 1.5 т

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. aet_2107

      Характеристики

      Производитель
      		AE&T
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      С педалью
      		Нет
      Двухцилиндровый
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Опрокидыватель авто 1.5т AE&T T08411 находит применение в автосервисах для доступа к нижней части автомобиля без его полного подъема. Небольшой собственный вес и надежная конструкция упрощают использование. Максимальный вес удержания составляет 1.5 тонны. Управление поршнем не требует больших усилий при поднятии или опускании автомобиля.

        Преимущества 

        • Прочная металлическая конструкция
        • Длительный срок службы
        • Упрощает обслуживание автомобиля
        • AE&T T08411 требует минимальных усилий