Опрокидыватель авто Т08411 AE&T 1.5 т

Преимущества

Прочная металлическая конструкция

Длительный срок службы

Упрощает обслуживание автомобиля

AE&T T08411 требует минимальных усилий

Опрокидыватель авто 1.5т AE&T T08411 находит применение в автосервисах для доступа к нижней части автомобиля без его полного подъема. Небольшой собственный вес и надежная конструкция упрощают использование. Максимальный вес удержания составляет 1.5 тонны. Управление поршнем не требует больших усилий при поднятии или опускании автомобиля.