Преимущества

Практически бесшумный электронасос

При помощи рукоятки управления, телескопической распылительной трубки и четырёх сменных форсунок можно формировать струю необходимой формы, дисперсности и длины

Угол рассеивания от 5 до 60 градусов (в зависимости от выбранной форсунки)

Время работы опрыскивателя от одной зарядки до 4 часов.

Для удобства переноски, в верхней части бака имеется рукоятка

Два ранцевых ремня с комфортными мягкими накладками избавляют от необходимости постоянно передвигать садовый распылитель с места на место

Малый вес

Высокая производительность насоса

Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16 предназначен для распыления воды, всевозможных жидкостей и растворов в самых различных целях: для эффективной борьбы с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками, для равномерной подкормки и удобрения растений, для увлажнения почвы и бережного орошения зелени в засушливый период и т.п. Помимо этого, садовый опрыскиватель может применяться для дезинфекции и дезинсекции помещений, мытья машин и зданий, для нанесения каких-либо растворов на любые поверхности или предметы.