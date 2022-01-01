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Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16
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Аккумуляторные опрыскиватели
    Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16
    Арт. champion_6581
    Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16
    Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16
    Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16
      Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16
      Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16
      Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16

      Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_6581

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		12 В
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16 предназначен для распыления воды, всевозможных жидкостей и растворов в самых различных целях: для эффективной борьбы с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками, для равномерной подкормки и удобрения растений, для увлажнения почвы и бережного орошения зелени в засушливый период и т.п. Помимо этого, садовый опрыскиватель может применяться для дезинфекции и дезинсекции помещений, мытья машин и зданий, для нанесения каких-либо растворов на любые поверхности или предметы.

        Преимущества

        • Практически бесшумный электронасос
        • При помощи рукоятки управления, телескопической распылительной трубки и четырёх сменных форсунок можно формировать струю необходимой формы, дисперсности и длины
        • Угол рассеивания от 5 до 60 градусов (в зависимости от выбранной форсунки)
        • Время работы опрыскивателя от одной зарядки до 4 часов.
        • Для удобства переноски, в верхней части бака имеется рукоятка
        • Два ранцевых ремня с комфортными мягкими накладками избавляют от необходимости постоянно передвигать садовый распылитель с места на место
        • Малый вес
        • Высокая производительность насоса