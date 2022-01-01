Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16
Арт. champion_6581
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|12 В
- Опрыскиватель аккумуляторный Champion SA16 предназначен для распыления воды, всевозможных жидкостей и растворов в самых различных целях: для эффективной борьбы с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками, для равномерной подкормки и удобрения растений, для увлажнения почвы и бережного орошения зелени в засушливый период и т.п. Помимо этого, садовый опрыскиватель может применяться для дезинфекции и дезинсекции помещений, мытья машин и зданий, для нанесения каких-либо растворов на любые поверхности или предметы.
Преимущества
- Практически бесшумный электронасос
- При помощи рукоятки управления, телескопической распылительной трубки и четырёх сменных форсунок можно формировать струю необходимой формы, дисперсности и длины
- Угол рассеивания от 5 до 60 градусов (в зависимости от выбранной форсунки)
- Время работы опрыскивателя от одной зарядки до 4 часов.
- Для удобства переноски, в верхней части бака имеется рукоятка
- Два ранцевых ремня с комфортными мягкими накладками избавляют от необходимости постоянно передвигать садовый распылитель с места на место
- Малый вес
- Высокая производительность насоса