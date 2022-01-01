Опрыскиватель садовый PS20E Fog King, аккумуляторный тип, аккумулятор 18V
Арт. 1128560
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
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Напряжение аккумулятора, В
|18
- Опрыскиватель аккумуляторный Caiman FOG KING PS20E оснащен инновационной системой распыления, обладает высоким напором и низким уровнем шума. Отсутствие выхлопных газов позволяет работать в закрытых пространствах (в парниках, оранжереях и теплицах) для защиты растений от вредителей и болезней, подкормки, а также дезинфекции и дезинсекции оборудования и помещений.
Преимущества
- Профессиональная сдвоенная форсунка туманного распыления. Широкий угол распыления в 100 градусов и чрезвычайно малые отверстия формируют активное облако, которое равномерно распределяется со всех сторон на область обработки. Таким образом увеличивается эффективность нанесения при экономном расходовании препарата, что особенно ценно в случае использования дорогостоящих химикатов
- Мощный электронасос дифференциального типа, нагнетающий давление до 10 бар. Производительность опрыскивателя почти в 10 раз выше, чем у многих аналогов с давлением до 3 бар
- Литий-ионная аккумуляторная батарея 18V – 4Ач. Не имеет эффекта памяти и способна поддерживать полноценную работу устройства в течение 2 часов. Обладает малым весом и коротким сроком подзарядки – 4 часа. Легко и быстро извлекается и устанавливается в устройство
- Большой бак для растворов емкостью 20 л. Большая вместительность позволяет сократить перерывы для залива новой порции раствора при обработке больших площадей или повышенном расходе препарата. Бак изготовлен из устойчивого к агрессивным жидкостям прочного пластика
- Индикатор зарядки аккумулятора. Хорошо видимый, защищенный от влаги датчик показывает уровень заряда батареи
- Регулировка давления. Для каждого вида работ можно выбрать оптимальное давление. Подача раствора остается стабильной вне зависимости от количества жидкости в баке
- Фторкаучуковые изоляционные уплотнения. До десяти раз более стойкие к воздействию химических веществ, чем традиционно используемые материалы (например, этилен-пропиленовый каучук)
- Широкая заливная горловина с большим сетчатым фильтром. Конструкция фильтра создает надежную фиксацию в баке. Сетчатый фильтр способствует равномерному смешиванию добавляемых химикатов и предотвращает попадание инородных частиц в емкость, что помогает избежать засорения бака или форсунок
- Профессиональный пистолет-распылитель. Эргономичный пистолет оснащен курком, который можно зафиксировать для режима непрерывного распыления
- Мерный стакан для химикатов емкостью 150 г. Идет в комплекте с опрыскивателем. Хранится под крышкой бака
- Объем бака 20 л