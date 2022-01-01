Опрыскиватель садовый PS20E Fog King, аккумуляторный тип, аккумулятор 18V

Преимущества

Профессиональная сдвоенная форсунка туманного распыления. Широкий угол распыления в 100 градусов и чрезвычайно малые отверстия формируют активное облако, которое равномерно распределяется со всех сторон на область обработки. Таким образом увеличивается эффективность нанесения при экономном расходовании препарата, что особенно ценно в случае использования дорогостоящих химикатов

Мощный электронасос дифференциального типа, нагнетающий давление до 10 бар. Производительность опрыскивателя почти в 10 раз выше, чем у многих аналогов с давлением до 3 бар

Литий-ионная аккумуляторная батарея 18V – 4Ач. Не имеет эффекта памяти и способна поддерживать полноценную работу устройства в течение 2 часов. Обладает малым весом и коротким сроком подзарядки – 4 часа. Легко и быстро извлекается и устанавливается в устройство

Большой бак для растворов емкостью 20 л. Большая вместительность позволяет сократить перерывы для залива новой порции раствора при обработке больших площадей или повышенном расходе препарата. Бак изготовлен из устойчивого к агрессивным жидкостям прочного пластика

Индикатор зарядки аккумулятора. Хорошо видимый, защищенный от влаги датчик показывает уровень заряда батареи

Регулировка давления. Для каждого вида работ можно выбрать оптимальное давление. Подача раствора остается стабильной вне зависимости от количества жидкости в баке

Фторкаучуковые изоляционные уплотнения. До десяти раз более стойкие к воздействию химических веществ, чем традиционно используемые материалы (например, этилен-пропиленовый каучук)

Широкая заливная горловина с большим сетчатым фильтром. Конструкция фильтра создает надежную фиксацию в баке. Сетчатый фильтр способствует равномерному смешиванию добавляемых химикатов и предотвращает попадание инородных частиц в емкость, что помогает избежать засорения бака или форсунок

Профессиональный пистолет-распылитель. Эргономичный пистолет оснащен курком, который можно зафиксировать для режима непрерывного распыления

Мерный стакан для химикатов емкостью 150 г. Идет в комплекте с опрыскивателем. Хранится под крышкой бака

Объем бака 20 л

Опрыскиватель аккумуляторный Caiman FOG KING PS20E оснащен инновационной системой распыления, обладает высоким напором и низким уровнем шума. Отсутствие выхлопных газов позволяет работать в закрытых пространствах (в парниках, оранжереях и теплицах) для защиты растений от вредителей и болезней, подкормки, а также дезинфекции и дезинсекции оборудования и помещений.