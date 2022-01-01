Преимущества

Опрыскиватель оснащается двухпоршневой профессиональной помпой, распылительной насадкой и шлангом длиной 20 м

Бензиновый двигатель Honda GX25

Двухпоршневой насос – оригинальная разработка от инженеров Maruyama

Регулировка давления

Пистолет-распылитель с регулировкой типа распыления

Вы можете выбрать веерное распыление, при котором производится обработка туманом, или направленную обработку прямой струей.

Шланг высокого давления длиной 20 метров

Производительность 7,5 л/мин

Максимальное давление 30 Бар

Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(20m) применяется для работы с мобильными и стационарными емкостями разного объема и способен работать со всеми типами биопрепаратов: инсектицидами, пестицидами, гербицидами, дезинфицирующими средствами в сфере животноводства, птицеводства.