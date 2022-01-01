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Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(20m)
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Бензиновые опрыскиватели
    Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(20m)
    Арт. 1128597
    Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(20m)

      Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(20m)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128597

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(20m) применяется для работы с мобильными и стационарными емкостями разного объема и способен работать со всеми типами биопрепаратов: инсектицидами, пестицидами, гербицидами, дезинфицирующими средствами в сфере животноводства, птицеводства.

        Преимущества

        • Опрыскиватель оснащается двухпоршневой профессиональной помпой, распылительной насадкой и шлангом длиной 20 м
        • Бензиновый двигатель Honda GX25
        • Двухпоршневой насос – оригинальная разработка от инженеров Maruyama
        • Регулировка давления
        • Пистолет-распылитель с регулировкой типа распыления
        • Вы можете выбрать веерное распыление, при котором производится обработка туманом, или направленную обработку прямой струей.
        • Шланг высокого давления длиной 20 метров
        • Производительность 7,5 л/мин
        • Максимальное давление 30 Бар