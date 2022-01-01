Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(20m)
Арт. 1128597
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Опрыскиватель бензиновый Caiman Fog King PSS(20m) применяется для работы с мобильными и стационарными емкостями разного объема и способен работать со всеми типами биопрепаратов: инсектицидами, пестицидами, гербицидами, дезинфицирующими средствами в сфере животноводства, птицеводства.
Преимущества
- Опрыскиватель оснащается двухпоршневой профессиональной помпой, распылительной насадкой и шлангом длиной 20 м
- Бензиновый двигатель Honda GX25
- Двухпоршневой насос – оригинальная разработка от инженеров Maruyama
- Регулировка давления
- Пистолет-распылитель с регулировкой типа распыления
- Вы можете выбрать веерное распыление, при котором производится обработка туманом, или направленную обработку прямой струей.
- Шланг высокого давления длиной 20 метров
- Производительность 7,5 л/мин
- Максимальное давление 30 Бар