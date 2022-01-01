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Опрыскиватель Champion PS242
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Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель Champion PS242
    Арт. champion_4543
    Опрыскиватель Champion PS242
    Опрыскиватель Champion PS242
      Опрыскиватель Champion PS242
      Опрыскиватель Champion PS242

      Опрыскиватель Champion PS242

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_4543

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Опрыскиватель Champion PS242 предназначен для непрофессионального использования. Используется для распыления жидкостей, работы с жидкими химикатами и удобрениями. Оснащен двухтактным двигателем для высокой производительности. Имеет наплечные ремни для комфортной работы. Широкая горловина позволяет быстро заполнять бак. Радиус распыления достигает 15 метров, что позволяет за короткий промежуток времени обработать весь участок.

        Преимущества

        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Регулировка струи
        • Наплечный ремень упрощает переноску
        • Вместительный бак для жидкости
        • Широкое основание - для устойчивости Champion PS242
        • Используемое топливо: смесь бензина АИ-92 + масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1