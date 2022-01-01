Опрыскиватель Champion PS242 предназначен для непрофессионального использования. Используется для распыления жидкостей, работы с жидкими химикатами и удобрениями. Оснащен двухтактным двигателем для высокой производительности. Имеет наплечные ремни для комфортной работы. Широкая горловина позволяет быстро заполнять бак. Радиус распыления достигает 15 метров, что позволяет за короткий промежуток времени обработать весь участок.

Преимущества