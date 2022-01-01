Опрыскиватель Champion PS242
Арт. champion_4543
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
Опрыскиватель Champion PS242 предназначен для непрофессионального использования. Используется для распыления жидкостей, работы с жидкими химикатами и удобрениями. Оснащен двухтактным двигателем для высокой производительности. Имеет наплечные ремни для комфортной работы. Широкая горловина позволяет быстро заполнять бак. Радиус распыления достигает 15 метров, что позволяет за короткий промежуток времени обработать весь участок.
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя
- Регулировка струи
- Наплечный ремень упрощает переноску
- Вместительный бак для жидкости
- Широкое основание - для устойчивости Champion PS242
- Используемое топливо: смесь бензина АИ-92 + масла для двухтактных двигателей в соотношении 50:1