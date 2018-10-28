Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Опрыскиватель Finland 1626 (2 л)
1.0
1
650 ₽
Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Опрыскиватель Finland 1626 (2 л)
    Арт. X1903182960
    1.0
    1
    Опрыскиватель Finland 1626 (2 л)
    Опрыскиватель Finland 1626 (2 л)
      Опрыскиватель Finland 1626 (2 л)
      Опрыскиватель Finland 1626 (2 л)

      Опрыскиватель Finland 1626 (2 л)

      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1903182960
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      650 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Круг отрезной по металлу Вихрь (отверстие 22 мм, наружный диаметр 125 мм, толщина 2 мм)
      30 ₽
      5.0
      Круг отрезной по металлу Вихрь (отверстие 22 мм, наружный диаметр 125 мм, толщина 2 мм)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      200 ₽
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      310 ₽
      5.0
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Поливочный шланг армированный, 3-слойный Дачник Стандарт 40042, 3/4", 25 м
      Нет в наличии
      3.0
      Поливочный шланг армированный, 3-слойный Дачник Стандарт 40042, 3/4", 25 м
      Смотреть
      Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
      Нет в наличии
      5.0
      Поливочный шланг Дачник Силикон 40493 (3/4", 25 м, армированный, 3-слойный)
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Опрыскиватель Finland 1626 (2 л) предназначен для распыления жидкостей при уходе за садово-огородными растениями. 

        Преимущества

        • Небольшой вес для удобства эксплуатации
        • Качественный пластик, из которого выполнен корпус данной модели, устойчив к воздействию агрессивных жидкостей, что гарантирует продолжительный срок службы