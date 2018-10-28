Преимущества

Небольшой вес для удобства эксплуатации

Качественный пластик, из которого выполнен корпус данной модели, устойчив к воздействию агрессивных жидкостей, что гарантирует продолжительный срок службы



Опрыскиватель Finland 1626 (2 л) предназначен для распыления жидкостей при уходе за садово-огородными растениями.