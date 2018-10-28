Опрыскиватель Finland 1626 (2 л)
Арт. X1903182960
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
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- Опрыскиватель Finland 1626 (2 л) предназначен для распыления жидкостей при уходе за садово-огородными растениями.
Преимущества
- Небольшой вес для удобства эксплуатации
- Качественный пластик, из которого выполнен корпус данной модели, устойчив к воздействию агрессивных жидкостей, что гарантирует продолжительный срок службы