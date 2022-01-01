Преимущества

Высокопрочная насадка-копье из стекловолокна

Полупрозрачная емкость с делениями для точного дозирования препарата

Инновационная технология Last Drop - позволяет использовать раствор без остатка, до последней капли

Коническое сопло с регулировкой подачи раствора от струи до мелкодисперсного распыления

Широкая эргономичная рукоятка и платформа для упора ног облегчают накачивание опрыскивателя Hozelock Plus 10л 47100000

Широкая заправочная горловина облегчает залив раствора, а также позволяет хранить внутри распылителя его компоненты

Встроенный клапан выпуска давления позволяет сбросить избыточное давление, чтобы безопасно снять крышку для залива препарата, а также не перекачать распылитель

Специальная ременная оснастка позволяет выбирать наиболее удобный способ ношения распылителя: на плече, через плечо, а также на спине

Опрыскиватель Hozelock Plus 10л 47100000 подходит для обработки садовых культур водорастворимыми удобрениями и пестицидами. Максимальный уровень заполнения емкости составляет 8 литров - для обеспечения оптимального воздушного пространства. Благодаря дозатору со специальным индикатором можно легко определить, какой препарат в данный момент используется - фунгицид, гербицид, инсектицид или удобрение. Для продолжительной подачи раствора предусмотрена возможность фиксации потока распыления.