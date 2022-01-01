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Опрыскиватель Hozelock Plus 10л 47100000
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Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Опрыскиватель Hozelock Plus 10л 47100000
    Арт. X1903182942
    Опрыскиватель Hozelock Plus 10л 47100000

      Опрыскиватель Hozelock Plus 10л 47100000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903182942

      Характеристики

      Производитель
      		Hozelock
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Великобритания
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Опрыскиватель Hozelock Plus 10л 47100000 подходит для обработки садовых культур водорастворимыми удобрениями и пестицидами. Максимальный уровень заполнения емкости составляет 8 литров - для обеспечения оптимального воздушного пространства. Благодаря дозатору со специальным индикатором можно легко определить, какой препарат в данный момент используется - фунгицид, гербицид, инсектицид или удобрение. Для продолжительной подачи раствора предусмотрена возможность фиксации потока распыления.

        Преимущества

        • Высокопрочная насадка-копье из стекловолокна
        • Полупрозрачная емкость с делениями для точного дозирования препарата
        • Инновационная технология Last Drop - позволяет использовать раствор без остатка, до последней капли
        • Коническое сопло с регулировкой подачи раствора от струи до мелкодисперсного распыления
        • Широкая эргономичная рукоятка и платформа для упора ног облегчают накачивание опрыскивателя Hozelock Plus 10л 47100000
        • Широкая заправочная горловина облегчает залив раствора, а также позволяет хранить внутри распылителя его компоненты
        • Встроенный клапан выпуска давления позволяет сбросить избыточное давление, чтобы безопасно снять крышку для залива препарата, а также не перекачать распылитель
        • Специальная ременная оснастка позволяет выбирать наиболее удобный способ ношения распылителя: на плече, через плечо, а также на спине