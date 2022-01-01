Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
Найти аналог
Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
    Арт. champion_842
    Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
    Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
    Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
    Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
    Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
      Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
      Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
      Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
      Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
      Опрыскиватель-распылитель Champion PS257

      Опрыскиватель-распылитель Champion PS257

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_842

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ранцевый распылитель CHAMPION PS257 предназначен для ухода за растениями. Используется на дачном участке для подкормки растений и уничтожения насекомых. Устройство оснащено мощным двигателем. Наплечный ремень упрощает переноску аппарата.

        Преимущества

        • Устройство оснащено баком с большой крышкой для удобного наполнения
        • На выпускной трубе имеется рукоятка управления с курком газа - для контроля разбрызгивания
        • Гибкий шланг соединяет трубу с корпусом ранцевого распылителя
        • Разбрызгивающее устройство имеет антивибрационные элементы
        • Наплечный ремень
        • Воздушный фильтр
        • Износостойкость
        • Надежность