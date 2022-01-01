Опрыскиватель-распылитель Champion PS257
Арт. champion_842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Ранцевый распылитель CHAMPION PS257 предназначен для ухода за растениями. Используется на дачном участке для подкормки растений и уничтожения насекомых. Устройство оснащено мощным двигателем. Наплечный ремень упрощает переноску аппарата.
Преимущества
- Устройство оснащено баком с большой крышкой для удобного наполнения
- На выпускной трубе имеется рукоятка управления с курком газа - для контроля разбрызгивания
- Гибкий шланг соединяет трубу с корпусом ранцевого распылителя
- Разбрызгивающее устройство имеет антивибрационные элементы
- Наплечный ремень
- Воздушный фильтр
- Износостойкость
- Надежность