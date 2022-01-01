Опрыскиватель-распылитель Champion PS282
Арт. champion_4544
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
Опрыскиватель-распылитель Champion PS282 используется для эффективного распыления жидкостей, работы с жидкими, порошковыми, гранулированными химикатами и удобрениями. Широкая горловина позволяет быстро заполнять бак. Для освобождения рук и облегчения переноски предусмотрены наплечные ремни.
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя
- Регулировка струи
- Максимальный расход порошка 3.5-5 кг/мин
- Наплечный ремень упрощает переноску
- Вместительный бак для жидкости