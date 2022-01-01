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Опрыскиватель-распылитель Champion PS282
Найти аналог
Ранцевые опрыскиватели
    Опрыскиватель-распылитель Champion PS282
    Арт. champion_4544
    Опрыскиватель-распылитель Champion PS282
    Опрыскиватель-распылитель Champion PS282
      Опрыскиватель-распылитель Champion PS282
      Опрыскиватель-распылитель Champion PS282

      Опрыскиватель-распылитель Champion PS282

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_4544

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Опрыскиватель-распылитель Champion PS282 используется для эффективного распыления жидкостей, работы с жидкими, порошковыми, гранулированными химикатами и удобрениями. Широкая горловина позволяет быстро заполнять бак. Для освобождения рук и облегчения переноски предусмотрены наплечные ремни.

        Преимущества

        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Регулировка струи
        • Максимальный расход порошка 3.5-5 кг/мин
        • Наплечный ремень упрощает переноску
        • Вместительный бак для жидкости