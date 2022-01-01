Опрыскиватель-распылитель Champion PS282 используется для эффективного распыления жидкостей, работы с жидкими, порошковыми, гранулированными химикатами и удобрениями. Широкая горловина позволяет быстро заполнять бак. Для освобождения рук и облегчения переноски предусмотрены наплечные ремни.

Преимущества