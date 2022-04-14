Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 12 900126

Преимущества

Главным отличием данного вида распылительного оборудования является способ нагнетания давления

Достижение нужной величины давления происходит не в емкости с химическими препаратами, а в камере насоса

Благодаря этой конструктивной особенности повышается безопасность эксплуатации установки, так как при возможном разрыве камеры от повышенного давления ядохимикаты не попадут на человека, занимающегося обработкой насаждений.

Правой рукой нагнетается давление в аппарате, а левой удерживается телескопическая штанга с распылителем

Caiman Telescopic 12 предназначен для профессиональной работы с агрессивными химическими продуктами. Применяется для опрыскивания химикатами и промышленной дезинфекции.