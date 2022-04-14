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Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 12 900126
4.5
2
8 000 ₽
Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 12 900126
    Арт. X1903182964
    4.5
    2
    Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 12 900126

      Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 12 900126

      8 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 711 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. X1903182964
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      8 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 711 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Caiman Telescopic 12 предназначен для профессиональной работы с агрессивными химическими продуктами. Применяется для опрыскивания химикатами и промышленной дезинфекции.

        Преимущества

        • Главным отличием данного вида распылительного оборудования является способ нагнетания давления
        • Достижение нужной величины давления происходит не в емкости с химическими препаратами, а в камере насоса
        • Благодаря этой конструктивной особенности повышается безопасность эксплуатации установки, так как при возможном разрыве камеры от повышенного давления ядохимикаты не попадут на человека, занимающегося обработкой насаждений.
        • Правой рукой нагнетается давление в аппарате, а левой удерживается телескопическая штанга с распылителем