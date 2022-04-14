Опрыскиватель ручной телескопический Caiman Telescopic 12 900126
Арт. X1903182964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Caiman Telescopic 12 предназначен для профессиональной работы с агрессивными химическими продуктами. Применяется для опрыскивания химикатами и промышленной дезинфекции.
Преимущества
- Главным отличием данного вида распылительного оборудования является способ нагнетания давления
- Достижение нужной величины давления происходит не в емкости с химическими препаратами, а в камере насоса
- Благодаря этой конструктивной особенности повышается безопасность эксплуатации установки, так как при возможном разрыве камеры от повышенного давления ядохимикаты не попадут на человека, занимающегося обработкой насаждений.
- Правой рукой нагнетается давление в аппарате, а левой удерживается телескопическая штанга с распылителем