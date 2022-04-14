Ручной телескопический опрыскиватель Caiman Telescopic 12M 900127

Преимущества

Прочный металлический корпус насоса, выполненный из латуни, выдерживает большие временные нагрузки, но менее устойчив к использованию агрессивных жидкостей

Caiman Telescopic 12M укомплектован телескопической насадкой в латунном корпусе общей длиной 110 см, благодаря чему оператор во время работы находится на безопасном расстоянии от обрабатываемого объекта

Также появляется возможность проводить химическую обработку небольших плодовых деревьев

Профессиональные фторкаучуковые изоляционные уплотнения в 10 раз более стойкие к воздействию агрессивных жидкостей, чем обычные аналоги

Эта модель специально разработана для профессионалов, ежедневно использующих опрыскиватель в течение длительного времени.