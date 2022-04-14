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Ручной телескопический опрыскиватель Caiman Telescopic 12M 900127
4.5
2
9 000 ₽
Опрыскиватели и пульверизаторы садовые ручные
    Ручной телескопический опрыскиватель Caiman Telescopic 12M 900127
    Арт. X1903182965
    4.5
    2
    Ручной телескопический опрыскиватель Caiman Telescopic 12M 900127

      Ручной телескопический опрыскиватель Caiman Telescopic 12M 900127

      9 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. X1903182965
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость аккумулятора, Ач
      		нет
      Напряжение аккумулятора, В
      		нет
      Все характеристики
      9 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Эта модель специально разработана для профессионалов, ежедневно использующих опрыскиватель в течение длительного времени.

        Преимущества

        • Прочный металлический корпус насоса, выполненный из латуни, выдерживает большие временные нагрузки, но менее устойчив к использованию агрессивных жидкостей
        • Caiman Telescopic 12M укомплектован телескопической насадкой в латунном корпусе общей длиной 110 см, благодаря чему оператор во время работы находится на безопасном расстоянии от обрабатываемого объекта
        • Также появляется возможность проводить химическую обработку небольших плодовых деревьев
        • Профессиональные фторкаучуковые изоляционные уплотнения в 10 раз более стойкие к воздействию агрессивных жидкостей, чем обычные аналоги