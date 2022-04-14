Ручной телескопический опрыскиватель Caiman Telescopic 12M 900127
Арт. X1903182965
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость аккумулятора, Ач
|нет
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Напряжение аккумулятора, В
|нет
- Эта модель специально разработана для профессионалов, ежедневно использующих опрыскиватель в течение длительного времени.
Преимущества
- Прочный металлический корпус насоса, выполненный из латуни, выдерживает большие временные нагрузки, но менее устойчив к использованию агрессивных жидкостей
- Caiman Telescopic 12M укомплектован телескопической насадкой в латунном корпусе общей длиной 110 см, благодаря чему оператор во время работы находится на безопасном расстоянии от обрабатываемого объекта
- Также появляется возможность проводить химическую обработку небольших плодовых деревьев
- Профессиональные фторкаучуковые изоляционные уплотнения в 10 раз более стойкие к воздействию агрессивных жидкостей, чем обычные аналоги