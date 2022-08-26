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Оптический нивелир Ada PROF X20
5.0
1
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Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Ada PROF X20
    Арт. X981132
    5.0
    1
    Оптический нивелир Ada PROF X20
    Оптический нивелир Ada PROF X20
    Оптический нивелир Ada PROF X20
    Оптический нивелир Ada PROF X20
    Оптический нивелир Ada PROF X20
    Оптический нивелир Ada PROF X20
    Оптический нивелир Ada PROF X20
      Оптический нивелир Ada PROF X20
      Оптический нивелир Ada PROF X20
      Оптический нивелир Ada PROF X20
      Оптический нивелир Ada PROF X20
      Оптический нивелир Ada PROF X20
      Оптический нивелир Ada PROF X20
      Оптический нивелир Ada PROF X20

      Оптический нивелир Ada PROF X20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X981132
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		330x230x230
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Оптический нивелир ADA PROF X20 А00118 - это прибор, сконструированный для определения наклонов. Основание имеет выпуклую часть - для установки нивелира на штатив, что очень удобно при частой смене постов съемки. Двадцатикратное увеличение зрительной трубы и встроенный горизонтальный лимб - для точного и быстрого наведения прибора на цель.

        Преимущества

        • Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, поворотного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
        • Встроенный визир. Благодаря встроенному визиру-мушке возможен предварительный прицел
        • Точное наведение. С помощью закрытого горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA PROF X20 А00118 регулируется резкость изображения
        • Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
        • Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора
        • Выпуклая часть в центре основания - для установки нивелира на штатив со сферической головой