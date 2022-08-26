Преимущества

Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, встроенного зеркальца, а также винтов треггера можно предварительно выровнять прибор

Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру возможен предварительный прицел

Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус

Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира BOIF AL120 В00100 регулируется резкость изображения

Возможность определения горизонтального угла (используя встроенный лимб)

Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт

С помощью данной модели также возможно определение расстояний

Двухуровневая регулировка резкости при фокусировке

Стальной корпус защищает внутренние узлы от повреждений - инструмент прослужит долгое время

Возможна установка устройства на штатив с плоской или сферической головкой, что очень удобно при частой смене постов съемки

Прорезиненный винт фокусировки - для комфортной работы оператора

Оптический нивелир BOIF AL120 В00100 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для определения разности высот. С помощью оптического прицела и винтов горизонтального лимба можно быстро навести прибор на цель. Корпус нивелира выполнен из стали - для исправной работы на протяжении всего срока службы.