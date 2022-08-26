Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Оптический нивелир Boif AL120 В00100
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Boif AL120 В00100
    Арт. X981100
    5.0
    1
    Оптический нивелир Boif AL120 В00100
    Оптический нивелир Boif AL120 В00100
      Оптический нивелир Boif AL120 В00100
      Оптический нивелир Boif AL120 В00100

      Оптический нивелир Boif AL120 В00100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X981100
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Boif
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		270x175x190
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир BOIF AL120 В00100 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для определения разности высот. С помощью оптического прицела и винтов горизонтального лимба можно быстро навести прибор на цель. Корпус нивелира выполнен из стали - для исправной работы на протяжении всего срока службы.

        Преимущества

        • Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, встроенного зеркальца, а также винтов треггера можно предварительно выровнять прибор
        • Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру возможен предварительный прицел
        • Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира BOIF AL120 В00100 регулируется резкость изображения
        • Возможность определения горизонтального угла (используя встроенный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Двухуровневая регулировка резкости при фокусировке
        • Стальной корпус защищает внутренние узлы от повреждений - инструмент прослужит долгое время
        • Возможна установка устройства на штатив с плоской или сферической головкой, что очень удобно при частой смене постов съемки
        • Прорезиненный винт фокусировки - для комфортной работы оператора