Оптический нивелир Boif AL132
Арт. X981101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|270x175x190
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Класс
|бытовой
- Оптический нивелир BOIF AL132 B00101 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для определения разности высот между двумя точками. Треггер с установочными винтами и пузырьковый уровень помогают предварительно выровнять устройство. 32-кратное увеличение зрительной трубы - для точной работы на дальних расстояниях.
Преимущества
- Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, встроенного зеркальца, а также винтов треггера можно предварительно выровнять прибор
- Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру возможен предварительный прицел
- Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира BOIF AL132 B00101 регулируется резкость изображения
- Возможность определения горизонтального угла (используя встроенный лимб)
- Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
- С помощью данной модели также возможно определение расстояний
- Двухуровневая регулировка резкости при фокусировке
- Стальной корпус защищает внутренние узлы от повреждений - инструмент прослужит долгое время
- Возможна установка устройства на штатив с плоской или сферической головкой, что очень удобно при частой смене постов съемки
- Прорезиненный винт фокусировки - для комфортной работы оператора