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Оптический нивелир Boif AL132
5.0
1
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Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Boif AL132
    Арт. X981101
    5.0
    1
    Оптический нивелир Boif AL132
    Оптический нивелир Boif AL132
    Оптический нивелир Boif AL132
      Оптический нивелир Boif AL132
      Оптический нивелир Boif AL132
      Оптический нивелир Boif AL132

      Оптический нивелир Boif AL132

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X981101
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Boif
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		270x175x190
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир BOIF AL132 B00101 - это самовыравнивающийся прибор, сконструированный для определения разности высот между двумя точками. Треггер с установочными винтами и пузырьковый уровень помогают предварительно выровнять устройство. 32-кратное увеличение зрительной трубы - для точной работы на дальних расстояниях.

        Преимущества

        • Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, встроенного зеркальца, а также винтов треггера можно предварительно выровнять прибор
        • Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру возможен предварительный прицел
        • Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира BOIF AL132 B00101 регулируется резкость изображения
        • Возможность определения горизонтального угла (используя встроенный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Двухуровневая регулировка резкости при фокусировке
        • Стальной корпус защищает внутренние узлы от повреждений - инструмент прослужит долгое время
        • Возможна установка устройства на штатив с плоской или сферической головкой, что очень удобно при частой смене постов съемки
        • Прорезиненный винт фокусировки - для комфортной работы оператора