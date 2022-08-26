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Оптический нивелир Condtrol 24X с поверкой
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Condtrol 24X с поверкой
    Арт. X30300045
    5.0
    1
    Оптический нивелир Condtrol 24X с поверкой

      Оптический нивелир Condtrol 24X с поверкой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X30300045
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		190x128x123
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир CONDTROL 24X c поверкой 2-3-041 оснащен компенсатором с магнитной системой демпфирования, что способствует высокой точности. Поворотом тумблера на корпусе устройства регулируется резкость изображения. Для удобства транспортировки и хранения прибора в комплект входит футляр. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.

        Преимущества

        • Точная настройка. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения легко и быстро настроить нивелир и подготовить его к работе
        • Удобное пользование. Устройство оснащено оптическим визиром-указателем - для удобного поиска целей
        • Надежный захват. Ребристые накладки на корпусе оптического нивелира CONDTROL 24X с поверкой 2-3-041 - для удобного и надежного его захвата
        • Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования
        • Малая погрешность показаний
        • 24-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты
        • Футляр - для удобства хранения и транспортировки прибора