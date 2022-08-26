Оптический нивелир Condtrol 24X с поверкой

Преимущества

Точная настройка. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения легко и быстро настроить нивелир и подготовить его к работе

Удобное пользование. Устройство оснащено оптическим визиром-указателем - для удобного поиска целей

Надежный захват. Ребристые накладки на корпусе оптического нивелира CONDTROL 24X с поверкой 2-3-041 - для удобного и надежного его захвата

Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования

Малая погрешность показаний

24-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты

Футляр - для удобства хранения и транспортировки прибора

Оптический нивелир CONDTROL 24X c поверкой 2-3-041 оснащен компенсатором с магнитной системой демпфирования, что способствует высокой точности. Поворотом тумблера на корпусе устройства регулируется резкость изображения. Для удобства транспортировки и хранения прибора в комплект входит футляр. Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.