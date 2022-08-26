Оптический нивелир Condtrol 32Х

Преимущества

Точная настройка. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения легко и быстро настроить нивелир и подготовить его к работе

Удобное пользование. Устройство оснащено оптическим визиром-указателем - для удобного поиска целей

Надежный захват. Ребристые накладки на корпусе оптического нивелира CONDTROL 32X - для удобного и надежного его захвата

Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования

Малая погрешность показаний

32-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты

Оптический нивелир CONDTROL 32X сконструирован для профессионального использования. Высокоточный самовыравнивающийся инструмент с 32-кратным увеличением применяется при инженерно-геодезических изысканиях и строительных работах.