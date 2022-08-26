Оптический нивелир Condtrol 32X с поверкой
Арт. X30300047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|128x190x123
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042 - профессиональный измерительный прибор высокой точности, который помогает быстро вычислить необходимые значения. Зрительная труба оснащена просветленной оптикой, которая способствует улучшенной видимости. Такое качество позволяет легче и точнее навести прибор на удаленные объекты.
Преимущества
- Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру легко устанавливается предварительный прицел на необходимый объект
- Легкость выравнивания. При помощи зеркала и пузырькового уровня можно без труда выровнить прибор
- Точность настройки. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения подготовка оптического нивелира с поверкой Condtrol 32X 2-3-042 не занимает много времени
- Регулятор резкости. Плавно поворачивания тумблер легко регулируется резкость изображения
- Долговечность
- Надежность
- Простое использование
- Стойкость к износу
- Магнитный компенсатор
- Прямое изображение