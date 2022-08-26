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Оптический нивелир Condtrol 32X с поверкой
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Condtrol 32X с поверкой
    Арт. X30300047
    5.0
    1
    Оптический нивелир Condtrol 32X с поверкой
    Оптический нивелир Condtrol 32X с поверкой
      Оптический нивелир Condtrol 32X с поверкой
      Оптический нивелир Condtrol 32X с поверкой

      Оптический нивелир Condtrol 32X с поверкой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X30300047
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		128x190x123
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042 - профессиональный измерительный прибор высокой точности, который помогает быстро вычислить необходимые значения. Зрительная труба оснащена просветленной оптикой, которая способствует улучшенной видимости. Такое качество позволяет легче и точнее навести прибор на удаленные объекты.

        Преимущества

        • Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру легко устанавливается предварительный прицел на необходимый объект
        • Легкость выравнивания. При помощи зеркала и пузырькового уровня можно без труда выровнить прибор
        • Точность настройки. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения подготовка оптического нивелира с поверкой Condtrol 32X 2-3-042 не занимает много времени
        • Регулятор резкости. Плавно поворачивания тумблер легко регулируется резкость изображения
        • Долговечность
        • Надежность
        • Простое использование
        • Стойкость к износу
        • Магнитный компенсатор
        • Прямое изображение