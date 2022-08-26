Оптический нивелир Condtrol 32X с поверкой

Преимущества

Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру легко устанавливается предварительный прицел на необходимый объект

Легкость выравнивания. При помощи зеркала и пузырькового уровня можно без труда выровнить прибор

Точность настройки. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения подготовка оптического нивелира с поверкой Condtrol 32X 2-3-042 не занимает много времени

Регулятор резкости. Плавно поворачивания тумблер легко регулируется резкость изображения

Долговечность

Надежность

Простое использование

Стойкость к износу

Магнитный компенсатор

Прямое изображение

Оптический нивелир с поверкой Condtrol 32X 2-3-042 - профессиональный измерительный прибор высокой точности, который помогает быстро вычислить необходимые значения. Зрительная труба оснащена просветленной оптикой, которая способствует улучшенной видимости. Такое качество позволяет легче и точнее навести прибор на удаленные объекты.