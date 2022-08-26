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Оптический нивелир Condtrol GAL 20
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Condtrol GAL 20
    Арт. X30300043
    5.0
    1
    Оптический нивелир Condtrol GAL 20

      Оптический нивелир Condtrol GAL 20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X30300043
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		190x128x123
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир CONDTROL GAL20 предназначен для точного измерения разности высот между точками. Нивелиры обладают просветленной оптикой, что значительно улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты. Для более удобного поиска цели сверху на зрительной трубе расположен оптический визир-целеуказатель.

        Преимущества

        • Точная настройка. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения, легко и быстро настроить оптический нивелир CONDTROL GAL20 и подготовить его к работе
        • Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования
        • Малая погрешность показаний
        • Просветленная оптика улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты
        • Винт бесконечного наведения
        • Наличие оптического визира-целеуказателя
        • 20-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты