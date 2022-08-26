Оптический нивелир Condtrol GAL 20

Преимущества

Точная настройка. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения, легко и быстро настроить оптический нивелир CONDTROL GAL20 и подготовить его к работе

Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования

Малая погрешность показаний

Просветленная оптика улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты

Винт бесконечного наведения

Наличие оптического визира-целеуказателя

20-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты

Оптический нивелир CONDTROL GAL20 предназначен для точного измерения разности высот между точками. Нивелиры обладают просветленной оптикой, что значительно улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты. Для более удобного поиска цели сверху на зрительной трубе расположен оптический визир-целеуказатель.