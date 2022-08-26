Оптический нивелир Condtrol GAL 20
Арт. X30300043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|190x128x123
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир CONDTROL GAL20 предназначен для точного измерения разности высот между точками. Нивелиры обладают просветленной оптикой, что значительно улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты. Для более удобного поиска цели сверху на зрительной трубе расположен оптический визир-целеуказатель.
Преимущества
- Точная настройка. С помощью горизонтального лимба с ценой деления 1 градус и винта бесконечного наведения, легко и быстро настроить оптический нивелир CONDTROL GAL20 и подготовить его к работе
- Для получения точных результатов, нивелир снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования
- Малая погрешность показаний
- Просветленная оптика улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты
- Винт бесконечного наведения
- Наличие оптического визира-целеуказателя
- 20-кратное увеличение - для лучшей видимости и легкого наведения на удаленные объекты