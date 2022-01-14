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Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
5.0
1
10 920 ₽
Оптические нивелиры
  • Персональная скидка
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Арт. X3030541
5.0
1
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
  • Персональная скидка
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND

Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND

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10 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X3030541
5.0
1

Характеристики

Производитель
CST/berger
Габариты, мм
220x70x150
360 градусов
Нет
Штатив в комплекте
Нет
Для охоты и туризма
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 920 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Оптический нивелир CST/berger SAL20ND F0340681N7 используется в строительных и геодезических работах. Он измеряет уровень неровности плоскостей. В приборе полностью отсутствует электроника, поэтому он обладает большим сроком службы и широким спектром применения вдали от электрических сетей. Влагозащитный корпус позволяет использовать прибор в дождливую погоду. Максимальная точность измерения составляет всего 0.1 мм/м.

    Преимущества

    • В приборе полностью отсутствует электроника, поэтому он не нагревается и имеет долгий срок службы;
    • Специальный курок помогает точно нацелиться на объект;
    • Визир увеличивает видимое расстояние до 20 крат;
    • Точность нивелирования +/- 0,1 мм/м;
    • Диапазон работы 61 м;
    • Мягкий ход и плавное наведение на цель, благодаря удобным вращающимся винтам;
    • Отключение компенсатора при транспортировке и хранении.