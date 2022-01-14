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Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND
Арт. X3030541
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|220x70x150
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360 градусов
|Нет
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Штатив в комплекте
|Нет
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Для охоты и туризма
|Нет
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- Оптический нивелир CST/berger SAL20ND F0340681N7 используется в строительных и геодезических работах. Он измеряет уровень неровности плоскостей. В приборе полностью отсутствует электроника, поэтому он обладает большим сроком службы и широким спектром применения вдали от электрических сетей. Влагозащитный корпус позволяет использовать прибор в дождливую погоду. Максимальная точность измерения составляет всего 0.1 мм/м.
Преимущества
- В приборе полностью отсутствует электроника, поэтому он не нагревается и имеет долгий срок службы;
- Специальный курок помогает точно нацелиться на объект;
- Визир увеличивает видимое расстояние до 20 крат;
- Точность нивелирования +/- 0,1 мм/м;
- Диапазон работы 61 м;
- Мягкий ход и плавное наведение на цель, благодаря удобным вращающимся винтам;
- Отключение компенсатора при транспортировке и хранении.