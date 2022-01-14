Оптический нивелир CST/berger SAL 20ND

Преимущества

В приборе полностью отсутствует электроника, поэтому он не нагревается и имеет долгий срок службы;

Специальный курок помогает точно нацелиться на объект;

Визир увеличивает видимое расстояние до 20 крат;

Точность нивелирования +/- 0,1 мм/м;

Диапазон работы 61 м;

Мягкий ход и плавное наведение на цель, благодаря удобным вращающимся винтам;

Отключение компенсатора при транспортировке и хранении.

Оптический нивелир CST/berger SAL20ND F0340681N7 используется в строительных и геодезических работах. Он измеряет уровень неровности плоскостей. В приборе полностью отсутствует электроника, поэтому он обладает большим сроком службы и широким спектром применения вдали от электрических сетей. Влагозащитный корпус позволяет использовать прибор в дождливую погоду. Максимальная точность измерения составляет всего 0.1 мм/м.