Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND
Арт. X3030892
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|220х70х150
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND сочетает в себе простоту эксплуатации и последние разработки в сфере точного приборостроения. Эргономичный дизайн и прочный корпус гарантируют быструю, качественную и удобную работу при любых условиях. Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND - самый точный инструмент в линейке приборов Sal. Средняя квадратическая ошибка определения превышений для него составляет всего 1,5 миллиметр на один километр двойного хода. 32-х кратное увеличение зрительной трубы в сочетании с прямым изображением гарантирует удобство наведения даже при значительном удалении. Минимальное расстояние фокусировки составляет 30 сантиметров, благодаря чему оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND можно использовать для внутренних отделочных работ в небольших помещениях, коридорах или тоннелях.
Преимущества
- Компенсатор с системой магнитного демпфирования повышает точность и надежность измерений. Он помогает поддерживать ось прибора в рабочем положении, и автоматически исправляет незначительные отклонения уровня, вызванные вибрациями на строительной площадке, сильным ветром или таянием грунта
- Для защиты компенсатора во время транспортировки имеется специальный арретир (блокиратор)
- Бесконечные наводящие винты
- Удобная ручка
- Горизонтальный круг с четкой градуировкой
- Пентапризма для контролирования круглого уровня
- Выдвигающаяся бленда для надежной защиты объектива от дождя и солнечного света