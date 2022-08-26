Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND
    Арт. X3030892
    5.0
    1
    Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND
    Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND
      Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND
      Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND

      Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030892
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		CST/berger
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		220х70х150
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND сочетает в себе простоту эксплуатации и последние разработки в сфере точного приборостроения. Эргономичный дизайн и прочный корпус гарантируют быструю, качественную и удобную работу при любых условиях. Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND - самый точный инструмент в линейке приборов Sal. Средняя квадратическая ошибка определения превышений для него составляет всего 1,5 миллиметр на один километр двойного хода. 32-х кратное увеличение зрительной трубы в сочетании с прямым изображением гарантирует удобство наведения даже при значительном удалении. Минимальное расстояние фокусировки составляет 30 сантиметров, благодаря чему оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND можно использовать для внутренних отделочных работ в небольших помещениях, коридорах или тоннелях.

        Преимущества

        • Компенсатор с системой магнитного демпфирования повышает точность и надежность измерений. Он помогает поддерживать ось прибора в рабочем положении, и автоматически исправляет незначительные отклонения уровня, вызванные вибрациями на строительной площадке, сильным ветром или таянием грунта
        • Для защиты компенсатора во время транспортировки имеется специальный арретир (блокиратор)
        • Бесконечные наводящие винты
        • Удобная ручка
        • Горизонтальный круг с четкой градуировкой
        • Пентапризма для контролирования круглого уровня
        • Выдвигающаяся бленда для надежной защиты объектива от дождя и солнечного света