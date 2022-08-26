Преимущества

Компенсатор с системой магнитного демпфирования повышает точность и надежность измерений. Он помогает поддерживать ось прибора в рабочем положении, и автоматически исправляет незначительные отклонения уровня, вызванные вибрациями на строительной площадке, сильным ветром или таянием грунта

Для защиты компенсатора во время транспортировки имеется специальный арретир (блокиратор)

Бесконечные наводящие винты

Удобная ручка

Горизонтальный круг с четкой градуировкой

Пентапризма для контролирования круглого уровня

Выдвигающаяся бленда для надежной защиты объектива от дождя и солнечного света

Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND сочетает в себе простоту эксплуатации и последние разработки в сфере точного приборостроения. Эргономичный дизайн и прочный корпус гарантируют быструю, качественную и удобную работу при любых условиях. Оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND - самый точный инструмент в линейке приборов Sal. Средняя квадратическая ошибка определения превышений для него составляет всего 1,5 миллиметр на один километр двойного хода. 32-х кратное увеличение зрительной трубы в сочетании с прямым изображением гарантирует удобство наведения даже при значительном удалении. Минимальное расстояние фокусировки составляет 30 сантиметров, благодаря чему оптический нивелир CST/Berger SAL 32ND можно использовать для внутренних отделочных работ в небольших помещениях, коридорах или тоннелях.