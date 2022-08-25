Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
Арт. geototal_716
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Гонконг
|
Габариты, мм
|1020x200x200
|
Класс
|профессиональный
- Нивелир ADA Ruber 32 + Рейка ADA STAFF 3 + Штатив на винтах ADA Light S А00121_К создан для ежедневного применения в разных погодных условиях. Отличная оптика с 32-х кратным увеличением. Этот нивелир оборудован воздушно-магнитным компенсатором нового образца, по сравнению с другими моделями. Прорезиненный корпус снизит вероятность выскальзывания нивелира из рук.
Преимущества
- Комфортное пользование. Обрезиненный корпус - для удобного и надежного удержания нивелира
- Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, встроенного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
- Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру возможен предварительный прицел
- Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA RUBER-32 регулируется резкость изображения
- Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
- Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
- Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
- С помощью данной модели также возможно определение расстояний
- Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора