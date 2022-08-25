Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light

Нивелир ADA Ruber 32 + Рейка ADA STAFF 3 + Штатив на винтах ADA Light S А00121_К создан для ежедневного применения в разных погодных условиях. Отличная оптика с 32-х кратным увеличением. Этот нивелир оборудован воздушно-магнитным компенсатором нового образца, по сравнению с другими моделями. Прорезиненный корпус снизит вероятность выскальзывания нивелира из рук.

Преимущества