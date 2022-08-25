Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Арт. geototal_716
    5.0
    1
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
    Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light
      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light

      Оптический нивелир Ada Ruber X32, рейка Ada Staff 3, штатив на клипсах Ada Light

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_716
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		1020x200x200
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Нивелир ADA Ruber 32 + Рейка ADA STAFF 3 + Штатив на винтах ADA Light S А00121_К создан для ежедневного применения в разных погодных условиях. Отличная оптика с 32-х кратным увеличением. Этот нивелир оборудован воздушно-магнитным компенсатором нового образца, по сравнению с другими моделями. Прорезиненный корпус снизит вероятность выскальзывания нивелира из рук. 

        Преимущества

        • Комфортное пользование. Обрезиненный корпус - для удобного и надежного удержания нивелира
        • Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, встроенного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
        • Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру возможен предварительный прицел
        • Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA RUBER-32 регулируется резкость изображения
        • Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
        • Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
        • Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
        • С помощью данной модели также возможно определение расстояний
        • Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора