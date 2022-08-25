Оптический нивелир Leica NA324
Арт. geototal_708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|300х200х220
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир Leica Na324 предназначен для любых, даже самых сложных работ по нивелированию на строительных площадках. Благодаря воздушному компенсатору прибор быстро приходит в рабочее состояние даже в условиях вибрации. Просветленная оптика гарантирует отличную видимость, что обеспечивает точное наведение на цель. Класс защиты от неблагоприятных условий окружающей среды - IP54.
Преимущества
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира регулируется резкость изображения
- Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний
- Нивелиров серии Leica NA300 имеют репутацию самых качественных и точных приборов в своём классе
- Двухсторонние винты бесконечного наведения
- Высококачественная просветленная оптика
- Пентапризма для легкого просмотра круглого уровня
- Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP54
- Горизонтальный круг имеет градуировку 360°
- Кнопка фиксации компенсатора
- Кейс - для хранения и транспортировки оптического нивелира