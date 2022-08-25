Преимущества

Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира регулируется резкость изображения

Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний

Нивелиров серии Leica NA300 имеют репутацию самых качественных и точных приборов в своём классе

Двухсторонние винты бесконечного наведения

Высококачественная просветленная оптика

Пентапризма для легкого просмотра круглого уровня

Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP54

Горизонтальный круг имеет градуировку 360°

Кнопка фиксации компенсатора

Кейс - для хранения и транспортировки оптического нивелира

Оптический нивелир Leica Na324 предназначен для любых, даже самых сложных работ по нивелированию на строительных площадках. Благодаря воздушному компенсатору прибор быстро приходит в рабочее состояние даже в условиях вибрации. Просветленная оптика гарантирует отличную видимость, что обеспечивает точное наведение на цель. Класс защиты от неблагоприятных условий окружающей среды - IP54.