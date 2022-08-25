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Оптический нивелир Leica NA324
5.0
1
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Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Leica NA324
    Арт. geototal_708
    5.0
    1
    Оптический нивелир Leica NA324
    Оптический нивелир Leica NA324
    Оптический нивелир Leica NA324
    Оптический нивелир Leica NA324
    Оптический нивелир Leica NA324
    Оптический нивелир Leica NA324
      Оптический нивелир Leica NA324
      Оптический нивелир Leica NA324
      Оптический нивелир Leica NA324
      Оптический нивелир Leica NA324
      Оптический нивелир Leica NA324
      Оптический нивелир Leica NA324

      Оптический нивелир Leica NA324

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_708
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		300х200х220
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир Leica Na324 предназначен для любых, даже самых сложных работ по нивелированию на строительных площадках. Благодаря воздушному компенсатору прибор быстро приходит в рабочее состояние даже в условиях вибрации. Просветленная оптика гарантирует отличную видимость, что обеспечивает точное наведение на цель. Класс защиты от неблагоприятных условий окружающей среды - IP54.

        Преимущества

        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира регулируется резкость изображения
        • Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний
        • Нивелиров серии Leica NA300 имеют репутацию самых качественных и точных приборов в своём классе
        • Двухсторонние винты бесконечного наведения
        • Высококачественная просветленная оптика
        • Пентапризма для легкого просмотра круглого уровня
        • Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP54
        • Горизонтальный круг имеет градуировку 360°
        • Кнопка фиксации компенсатора
        • Кейс - для хранения и транспортировки оптического нивелира