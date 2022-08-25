Преимущества

Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира регулируется резкость изображения

Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний

Нивелиры серии Leica NA300 имеют репутацию самых качественных и точных приборов в своём классе

Двухсторонние винты бесконечного наведения

Высококачественная просветленная оптика

Пентапризма для легкого просмотра круглого уровня

Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP54

Горизонтальный круг имеет градуировку 360°

Кейс - для хранения и транспортировки оптического нивелира

Оптический нивелир Leica Na332 - это простой в эксплуатации прибор, сконструированный для определения наклонов на строительных площадках. Он оснащен воздушным компенсатором, благодаря которому быстро стабилизируется при условиях вибрации. Просветленная оптика модели гарантирует отличную видимость даже в плохую погоду. Степень защиты от пыли и дождя - IP54.