Оптический нивелир Leica NA332
Арт. geototal_709
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|300х200х220
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир Leica Na332 - это простой в эксплуатации прибор, сконструированный для определения наклонов на строительных площадках. Он оснащен воздушным компенсатором, благодаря которому быстро стабилизируется при условиях вибрации. Просветленная оптика модели гарантирует отличную видимость даже в плохую погоду. Степень защиты от пыли и дождя - IP54.
Преимущества
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира регулируется резкость изображения
- Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний
- Нивелиры серии Leica NA300 имеют репутацию самых качественных и точных приборов в своём классе
- Двухсторонние винты бесконечного наведения
- Высококачественная просветленная оптика
- Пентапризма для легкого просмотра круглого уровня
- Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP54
- Горизонтальный круг имеет градуировку 360°
- Кейс - для хранения и транспортировки оптического нивелира