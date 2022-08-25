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Оптический нивелир Leica NA332
5.0
1
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Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Leica NA332
    Арт. geototal_709
    5.0
    1
    Оптический нивелир Leica NA332
    Оптический нивелир Leica NA332
    Оптический нивелир Leica NA332
    Оптический нивелир Leica NA332
    Оптический нивелир Leica NA332
    Оптический нивелир Leica NA332
      Оптический нивелир Leica NA332
      Оптический нивелир Leica NA332
      Оптический нивелир Leica NA332
      Оптический нивелир Leica NA332
      Оптический нивелир Leica NA332
      Оптический нивелир Leica NA332

      Оптический нивелир Leica NA332

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_709
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		300х200х220
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир Leica Na332 - это простой в эксплуатации прибор, сконструированный для определения наклонов на строительных площадках. Он оснащен воздушным компенсатором, благодаря которому быстро стабилизируется при условиях вибрации. Просветленная оптика модели гарантирует отличную видимость даже в плохую погоду. Степень защиты от пыли и дождя - IP54.

        Преимущества

        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира регулируется резкость изображения
        • Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтов легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний
        • Нивелиры серии Leica NA300 имеют репутацию самых качественных и точных приборов в своём классе
        • Двухсторонние винты бесконечного наведения
        • Высококачественная просветленная оптика
        • Пентапризма для легкого просмотра круглого уровня
        • Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP54
        • Горизонтальный круг имеет градуировку 360°
        • Кейс - для хранения и транспортировки оптического нивелира