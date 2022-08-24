Преимущества

Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира Leica Na524 840385 регулируется резкость изображения

Плавная регулировка положения. Три точки опоры на винтах позволяют плавно регулировать положение инструмента относительно горизонта

Двухсторонние винты бесконечного наведения

Пентапризма для легкого просмотра круглого уровня

Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP56

Горизонтальный круг имеет градуировку 360°

Экономия бюджета

Кнопка фиксации компенсатора

Кейс - для хранения и транспортировки прибора

Оптический нивелир Leica NA524 справляется со всеми возникающими задачами на строительной площадке. Корпус модели надежно защищен от проникновения пыли и влаги. Прибор может эксплуатироваться при температуре от -20 до +50 градусов. Благодаря высококачественной просветленной оптике достигается отличная видимость даже при слабом освещении и неблагоприятных условиях окружающей среды.