Оптический нивелир Leica NA524
Арт. geototal_800
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|215x130x145
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир Leica NA524 справляется со всеми возникающими задачами на строительной площадке. Корпус модели надежно защищен от проникновения пыли и влаги. Прибор может эксплуатироваться при температуре от -20 до +50 градусов. Благодаря высококачественной просветленной оптике достигается отличная видимость даже при слабом освещении и неблагоприятных условиях окружающей среды.
Преимущества
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира Leica Na524 840385 регулируется резкость изображения
- Плавная регулировка положения. Три точки опоры на винтах позволяют плавно регулировать положение инструмента относительно горизонта
- Двухсторонние винты бесконечного наведения
- Пентапризма для легкого просмотра круглого уровня
- Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP56
- Горизонтальный круг имеет градуировку 360°
- Экономия бюджета
- Кнопка фиксации компенсатора
- Кейс - для хранения и транспортировки прибора