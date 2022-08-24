Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Оптический нивелир Leica NA524
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир Leica NA524
    Арт. geototal_800
    5.0
    1
    Оптический нивелир Leica NA524
    Оптический нивелир Leica NA524
    Оптический нивелир Leica NA524
    Оптический нивелир Leica NA524
    Оптический нивелир Leica NA524
    Оптический нивелир Leica NA524
      Оптический нивелир Leica NA524
      Оптический нивелир Leica NA524
      Оптический нивелир Leica NA524
      Оптический нивелир Leica NA524
      Оптический нивелир Leica NA524
      Оптический нивелир Leica NA524

      Оптический нивелир Leica NA524

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_800
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Leica
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		215x130x145
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир Leica NA524 справляется со всеми возникающими задачами на строительной площадке. Корпус модели надежно защищен от проникновения пыли и влаги. Прибор может эксплуатироваться при температуре от -20 до +50 градусов. Благодаря высококачественной просветленной оптике достигается отличная видимость даже при слабом освещении и неблагоприятных условиях окружающей среды.

        Преимущества

        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира Leica Na524 840385 регулируется резкость изображения
        • Плавная регулировка положения. Три точки опоры на винтах позволяют плавно регулировать положение инструмента относительно горизонта
        • Двухсторонние винты бесконечного наведения
        • Пентапризма для легкого просмотра круглого уровня
        • Водонепроницаемый и пылезащищенный корпус IP56
        • Горизонтальный круг имеет градуировку 360°
        • Экономия бюджета
        • Кнопка фиксации компенсатора
        • Кейс - для хранения и транспортировки прибора