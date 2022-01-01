Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL

Преимущества:

Отличается возможностью быстрой смены корда, что увеличивает производительность кошения;

Благодаря защелкам головка легко открывается и устанавливается леска;

Корпус изготовлен из стекловолокна, что обеспечивает повышенную жесткость, износостойкость и ударопрочность;

В комплект входят прокладки, обеспечивающие соответствие параметрам резьбы для установки на триммер с помощью оригинального болта или винта;

Триммерная головка поставляется в коробке.

Малая триммерная головка Gator SpeedLoad Oregon 24-275-B применяется для срезания травы с помощью триммеров с прямой штангой и объемом двигателя до 33 см. Предназначена для использования совместно с леской в форме диска Oregon Gator SpeedLoad диаметром 2.0 мм (арт. 24-280) и 2.4 мм (арт. 24-295).