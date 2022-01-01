Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL
Арт. X18612508144
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип аксессуара
|триммерная головка
|
Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Малая триммерная головка Gator SpeedLoad Oregon 24-275-B применяется для срезания травы с помощью триммеров с прямой штангой и объемом двигателя до 33 см3. Предназначена для использования совместно с леской в форме диска Oregon Gator SpeedLoad диаметром 2.0 мм (арт. 24-280) и 2.4 мм (арт. 24-295).
Преимущества:
- Отличается возможностью быстрой смены корда, что увеличивает производительность кошения;
- Благодаря защелкам головка легко открывается и устанавливается леска;
- Корпус изготовлен из стекловолокна, что обеспечивает повышенную жесткость, износостойкость и ударопрочность;
- В комплект входят прокладки, обеспечивающие соответствие параметрам резьбы для установки на триммер с помощью оригинального болта или винта;
- Триммерная головка поставляется в коробке.