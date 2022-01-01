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Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL
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Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL
    Арт. X18612508144
    Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL
    Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL
    Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL
      Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL
      Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL
      Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL

      Триммерная головка Oregon 24-275-B, проф, GSL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612508144

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Малая триммерная головка Gator SpeedLoad Oregon 24-275-B применяется для срезания травы с помощью триммеров с прямой штангой и объемом двигателя до 33 см3. Предназначена для использования совместно с леской в форме диска Oregon Gator SpeedLoad диаметром 2.0 мм (арт. 24-280) и 2.4 мм (арт. 24-295).

        Преимущества:

        • Отличается возможностью быстрой смены корда, что увеличивает производительность кошения;
        • Благодаря защелкам головка легко открывается и устанавливается леска;
        • Корпус изготовлен из стекловолокна, что обеспечивает повышенную жесткость, износостойкость и ударопрочность;
        • В комплект входят прокладки, обеспечивающие соответствие параметрам резьбы для установки на триммер с помощью оригинального болта или винта;
        • Триммерная головка поставляется в коробке.