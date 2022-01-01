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Леска для триммеров Oregon Gator SpeedLoad 24-295-03, 2,4 мм, 3,86 м, 3 шт.
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Леска для триммеров
    Леска для триммеров Oregon Gator SpeedLoad 24-295-03, 2,4 мм, 3,86 м, 3 шт.
    Арт. X18612507340
    Леска для триммеров Oregon Gator SpeedLoad 24-295-03, 2,4 мм, 3,86 м, 3 шт.
    Леска для триммеров Oregon Gator SpeedLoad 24-295-03, 2,4 мм, 3,86 м, 3 шт.
      Леска для триммеров Oregon Gator SpeedLoad 24-295-03, 2,4 мм, 3,86 м, 3 шт.
      Леска для триммеров Oregon Gator SpeedLoad 24-295-03, 2,4 мм, 3,86 м, 3 шт.

      Леска для триммеров Oregon Gator SpeedLoad 24-295-03, 2,4 мм, 3,86 м, 3 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612507340

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		2.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Леска Gator SpeedLoad Oregon 24-295-03 применяется при работе триммерами для кошения травы. Леска в форме диска легко помещается в карман и быстро заправляется в малую триммерную головку Oregon Gator SpeedLoad, что обеспечивает значительную экономию времени при выполнении работ.

        Преимущества

        • Высокая прочность
        • Долгое время службы