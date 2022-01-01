Леска для триммеров Oregon Gator SpeedLoad 24-295-03, 2,4 мм, 3,86 м, 3 шт.
Арт. X18612507340
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|США
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|2.4
- Леска Gator SpeedLoad Oregon 24-295-03 применяется при работе триммерами для кошения травы. Леска в форме диска легко помещается в карман и быстро заправляется в малую триммерную головку Oregon Gator SpeedLoad, что обеспечивает значительную экономию времени при выполнении работ.
Преимущества
- Высокая прочность
- Долгое время службы