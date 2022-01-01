Леска для триммеров Oregon Gator SpeedLoad 24-295-03, 2,4 мм, 3,86 м, 3 шт.

Преимущества

Высокая прочность

Долгое время службы

Леска Gator SpeedLoad Oregon 24-295-03 применяется при работе триммерами для кошения травы. Леска в форме диска легко помещается в карман и быстро заправляется в малую триммерную головку Oregon Gator SpeedLoad, что обеспечивает значительную экономию времени при выполнении работ.