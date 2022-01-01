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Масло 2-х тактное минеральное Oregon 60625R, 1 л
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Масла для 2-х тактных двигателей садовой техники
    Масло 2-х тактное минеральное Oregon 60625R, 1 л
    Арт. Ю00000030273
    Масло 2-х тактное минеральное Oregon 60625R, 1 л
    Масло 2-х тактное минеральное Oregon 60625R, 1 л
      Масло 2-х тактное минеральное Oregon 60625R, 1 л
      Масло 2-х тактное минеральное Oregon 60625R, 1 л

      Масло 2-х тактное минеральное Oregon 60625R, 1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000030273

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		двухтактное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масло минеральное 2-х тактное, 1л OREGON 60625R используется с двухтактными двигателями садовой техники - бензопилы, триммеры, газонокосилки, мотокультиваторы. Отличается высокими смазывающими свойствами, даже при низких температурах окружающей среды. Высококачественные присадки эффективно защищают двигатель от образования отложений,  от коррозии, обеспечивают чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания, продлевая срок службы техники.

        Преимущества

        • Низкая зольность
        • Чистота камеры сгорания и свечей за счёт пакета высококачественных присадок
        • Можно использовать при низких температурах
        • Идеально смешивается с бензином
        • Прошло полевые испытания на пильной технике
        • Спецификация API TC, JASO FD