Масло 2-х тактное минеральное Oregon 60625R, 1 л

Преимущества

Низкая зольность

Чистота камеры сгорания и свечей за счёт пакета высококачественных присадок

Можно использовать при низких температурах

Идеально смешивается с бензином

Прошло полевые испытания на пильной технике

Спецификация API TC, JASO FD

Масло минеральное 2-х тактное, 1л OREGON 60625R используется с двухтактными двигателями садовой техники - бензопилы, триммеры, газонокосилки, мотокультиваторы. Отличается высокими смазывающими свойствами, даже при низких температурах окружающей среды. Высококачественные присадки эффективно защищают двигатель от образования отложений, от коррозии, обеспечивают чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания, продлевая срок службы техники.