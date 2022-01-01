Масло 2-х тактное минеральное Oregon 60625R, 1 л
Арт. Ю00000030273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Вид
|минеральное
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Тип
|двухтактное
- Масло минеральное 2-х тактное, 1л OREGON 60625R используется с двухтактными двигателями садовой техники - бензопилы, триммеры, газонокосилки, мотокультиваторы. Отличается высокими смазывающими свойствами, даже при низких температурах окружающей среды. Высококачественные присадки эффективно защищают двигатель от образования отложений, от коррозии, обеспечивают чистоту камеры сгорания, поршней и свечей зажигания, продлевая срок службы техники.
Преимущества
- Низкая зольность
- Чистота камеры сгорания и свечей за счёт пакета высококачественных присадок
- Можно использовать при низких температурах
- Идеально смешивается с бензином
- Прошло полевые испытания на пильной технике
- Спецификация API TC, JASO FD