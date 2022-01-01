Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
Арт. О00000003085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Вид
|минеральное
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Тип
|четырехтактное
- Масло 4-х тактное SAE 30, 1 л OREGON 60325R для двигателей садовой техники - газонокосилок, садовых триммеров, генераторов, мотоблоков и т.д. Защищает двигатель от коррозии, износа, снижает трение вращающихся частей. Кроме того, многофункциональный пакет присадок эффективно защищает двигатель от образования отложений, продлевая срок службы техники.
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество