Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л

Преимущества

Надежность

Высокое качество

Масло 4-х тактное SAE 30, 1 л OREGON 60325R для двигателей садовой техники - газонокосилок, садовых триммеров, генераторов, мотоблоков и т.д. Защищает двигатель от коррозии, износа, снижает трение вращающихся частей. Кроме того, многофункциональный пакет присадок эффективно защищает двигатель от образования отложений, продлевая срок службы техники.