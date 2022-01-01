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Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
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Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
    Арт. О00000003085
    Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
    Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
    Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
      Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
      Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л
      Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л

      Масло моторное 4-такт. минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003085

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масло 4-х тактное SAE 30, 1 л OREGON 60325R для двигателей садовой техники - газонокосилок, садовых триммеров, генераторов, мотоблоков и т.д. Защищает двигатель от коррозии, износа, снижает трение вращающихся частей. Кроме того, многофункциональный пакет присадок эффективно защищает двигатель от образования отложений, продлевая срок службы техники.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество