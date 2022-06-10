Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)

Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483, 375x67x292 мм
Арт. Ю00000025542
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|375
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Ширина, мм
|292
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Высота, мм
|67
- Органайзер Sort Master Junior STANLEY 1-97-483 выполнен в форме кейса, служит для хранения и переноски крепежных изделий. Состоит из нескольких отделений, где удобно размещаются необходимые аксессуары и различные мелочи. Прозрачная крышка позволяет видеть расположение крепежа внутри. С помощью переставных перегородок можно регулировать размеры ячеек, чтобы максимально эффективно использовать пространство.
Преимущества
- Возможность размещения в органайзере молотка и других крупных инструментов вместе с мелкими деталями, находящимися в соседних отделениях
- Инновационные решения в конструкции, такие как боковые фиксаторы для скрепления вместе до 3-х органайзеров для их последующей переноски
- Особая форма крышки предотвращает перемещение мелких предметов из одного отделения в другое
- Большое число вариантов организации пространства для хранения (512 комбинаций)