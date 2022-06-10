Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)

Преимущества

Возможность размещения в органайзере молотка и других крупных инструментов вместе с мелкими деталями, находящимися в соседних отделениях

Инновационные решения в конструкции, такие как боковые фиксаторы для скрепления вместе до 3-х органайзеров для их последующей переноски

Особая форма крышки предотвращает перемещение мелких предметов из одного отделения в другое

Большое число вариантов организации пространства для хранения (512 комбинаций)

Органайзер Sort Master Junior STANLEY 1-97-483 выполнен в форме кейса, служит для хранения и переноски крепежных изделий. Состоит из нескольких отделений, где удобно размещаются необходимые аксессуары и различные мелочи. Прозрачная крышка позволяет видеть расположение крепежа внутри. С помощью переставных перегородок можно регулировать размеры ячеек, чтобы максимально эффективно использовать пространство.