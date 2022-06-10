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Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)
5.0
6
Найти аналог
Органайзеры для инструментов
    Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483, 375x67x292 мм
    Арт. Ю00000025542
    5.0
    6
    Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)
    Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)
    Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)
    Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)
      Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)
      Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)
      Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)
      Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483 (пластиковый, 375x67x292 мм)

      Органайзер для инструмента Stanley Sortmaster Junior 197483, 375x67x292 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000025542
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		375
      Ширина, мм
      		292
      Высота, мм
      		67
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Органайзер Sort Master Junior STANLEY 1-97-483 выполнен в форме кейса, служит для хранения и переноски крепежных изделий. Состоит из нескольких отделений, где удобно размещаются необходимые аксессуары и различные мелочи. Прозрачная крышка позволяет видеть расположение крепежа внутри. С помощью переставных перегородок можно регулировать размеры ячеек, чтобы максимально эффективно использовать пространство.

        Преимущества

        • Возможность размещения в органайзере молотка и других крупных инструментов вместе с мелкими деталями, находящимися в соседних отделениях
        • Инновационные решения в конструкции, такие как боковые фиксаторы для скрепления вместе до 3-х органайзеров для их последующей переноски
        • Особая форма крышки предотвращает перемещение мелких предметов из одного отделения в другое
        • Большое число вариантов организации пространства для хранения (512 комбинаций)