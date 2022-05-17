Органайзер для переноски инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior (пластиковый, с ручкой)

Органайзер для инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior
Арт. X280422
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|375
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Ширина, мм
|292
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Высота, мм
|67
- Органайзер STANLEY 1-97-483 Sort Master Junior пластмассовый с переставными перегородками.
Преимущества
- Возможность размещения в органайзере молотка и других крупных инструментов вместе с мелкими деталями, находящимися в соседних отделениях
- Инновационные решения в конструкции, такие как боковые фиксаторы для скрепления вместе до 3-х органайзеров для их последующей переноски
- Особая форма крышки предотвращает перемещение мелких предметов из одного отделения в другое
- Большое число вариантов организации пространства для хранения (512 комбинаций)