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Органайзер для переноски инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior (пластиковый, с ручкой)
5.0
2
1 210 ₽
Органайзеры для инструментов
    Органайзер для инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior
    Арт. X280422
    5.0
    2
    Органайзер для переноски инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior (пластиковый, с ручкой)
    Органайзер для переноски инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior (пластиковый, с ручкой)
    Органайзер для переноски инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior (пластиковый, с ручкой)
      Органайзер для переноски инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior (пластиковый, с ручкой)
      Органайзер для переноски инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior (пластиковый, с ручкой)
      Органайзер для переноски инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior (пластиковый, с ручкой)

      Органайзер для инструмента Stanley 197483 Sort Master Junior

      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X280422
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		375
      Ширина, мм
      		292
      Высота, мм
      		67
      Все характеристики
      1 210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Органайзер STANLEY 1-97-483 Sort Master Junior пластмассовый с переставными перегородками. 

        Преимущества

        • Возможность размещения в органайзере молотка и других крупных инструментов вместе с мелкими деталями, находящимися в соседних отделениях
        • Инновационные решения в конструкции, такие как боковые фиксаторы для скрепления вместе до 3-х органайзеров для их последующей переноски
        • Особая форма крышки предотвращает перемещение мелких предметов из одного отделения в другое
        • Большое число вариантов организации пространства для хранения (512 комбинаций)