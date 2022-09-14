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Органайзер для хранения инструмента Stanley SORT MASTER 194745 (15 отсеков, с ручкой, вес 1 кг)
4.0
1
1 450 ₽
Органайзеры для инструментов
    Органайзер для инструмента Stanley SORT MASTER 194745
    Арт. О00000025149
    4.0
    1
    Органайзер для хранения инструмента Stanley SORT MASTER 194745 (15 отсеков, с ручкой, вес 1 кг)
    Органайзер для хранения инструмента Stanley SORT MASTER 194745 (15 отсеков, с ручкой, вес 1 кг)
    Органайзер для хранения инструмента Stanley SORT MASTER 194745 (15 отсеков, с ручкой, вес 1 кг)
      Органайзер для хранения инструмента Stanley SORT MASTER 194745 (15 отсеков, с ручкой, вес 1 кг)
      Органайзер для хранения инструмента Stanley SORT MASTER 194745 (15 отсеков, с ручкой, вес 1 кг)
      Органайзер для хранения инструмента Stanley SORT MASTER 194745 (15 отсеков, с ручкой, вес 1 кг)

      Органайзер для инструмента Stanley SORT MASTER 194745

      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025149
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Длина, мм
      		430
      Ширина, мм
      		330
      Высота, мм
      		90
      Ударопрочный корпус
      		Нет
      Все характеристики
      1 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 10 октября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 11 октября или позже
        из 615 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 10 октября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Органайзер Sort Master Stanley 1-94-745 выполнен в форме кейса, служит для хранения и переноски крепежных изделий. Состоит из нескольких отделений, где удобно размещаются необходимые аксессуары и различные мелочи.

        Преимущества

        • С помощью переставных перегородок можно регулировать размеры ячеек, чтобы максимально эффективно использовать пространство
        • Прозрачная крышка позволяет видеть расположение инструмента внутри
        • Две пластиковые защелки надежно защищают чемоданчик от непреднамеренного открывания
        • На крышке с внутренней стороны расположены жесткие ребра для надежного удержания перегородок вертикально