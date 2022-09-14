Органайзер для хранения инструмента Stanley SORT MASTER 194745 (15 отсеков, с ручкой, вес 1 кг)

Органайзер для инструмента Stanley SORT MASTER 194745
Арт. О00000025149
Характеристики
|
Производитель
|
Длина, мм
|430
|
Ширина, мм
|330
|
Высота, мм
|90
|
Ударопрочный корпус
|Нет
С этим товаром смотрят
- Органайзер Sort Master Stanley 1-94-745 выполнен в форме кейса, служит для хранения и переноски крепежных изделий. Состоит из нескольких отделений, где удобно размещаются необходимые аксессуары и различные мелочи.
Преимущества
- С помощью переставных перегородок можно регулировать размеры ячеек, чтобы максимально эффективно использовать пространство
- Прозрачная крышка позволяет видеть расположение инструмента внутри
- Две пластиковые защелки надежно защищают чемоданчик от непреднамеренного открывания
- На крышке с внутренней стороны расположены жесткие ребра для надежного удержания перегородок вертикально