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Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа АСО ОВ-66
Найти аналог
Воздушные фильтры для компрессоров
    Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа АСО ОВ-66
    Арт. rutector_100093032
    Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа АСО ОВ-66

      Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа АСО ОВ-66

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100093032

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		осушитель
      Производительность, л/мин
      		1100
      Макс. давление, бар
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа АСО ОВ-66 осушает воздух для пневмосистем, что повышает их срок эксплуатации. Осушитель ОВ оснащен электронным блоком управления, позволяющим обеспечить изменение рабочих параметров настройки и исключить необходимость постоянного контроля за его работой со стороны обслуживающего персонала. Осушитель ОВ изготовлен в исполнении "УХЛ" для категории размещения 4.2 по ГОСТ 15160-69 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях:
        • высота над уровнем моря, не более 1000м;
        • температура окружающей среды от +5оС до +40оС;
        • относительная влажность воздуха, не > 80% при +25оС