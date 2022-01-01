высота над уровнем моря, не более 1000м;

температура окружающей среды от +5оС до +40оС;

относительная влажность воздуха, не > 80% при +25оС

Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа АСО ОВ-66 осушает воздух для пневмосистем, что повышает их срок эксплуатации. Осушитель ОВ оснащен электронным блоком управления, позволяющим обеспечить изменение рабочих параметров настройки и исключить необходимость постоянного контроля за его работой со стороны обслуживающего персонала. Осушитель ОВ изготовлен в исполнении "УХЛ" для категории размещения 4.2 по ГОСТ 15160-69 и предназначены для эксплуатации в следующих условиях: