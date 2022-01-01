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Осушитель воздуха Ballu BDH-30L
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Увлажнители, осушители, очистители
    Осушитель воздуха Ballu BDH-30L
    Арт. X69914635
    Осушитель воздуха Ballu BDH-30L

      Осушитель воздуха Ballu BDH-30L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914635

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Осушитель воздуха Ballu BDH-30L предназначен для снижения уровня влажности в помещении. Конденсат собирается в специальный бак. После его заполнения загорается специальный индикатор. Даже при интенсивном использовании осушитель экономичен в плане энергопотребления. Осушитель имеет небольшие габариты и вес, что упрощает его транспортировку. Сенсорное управление упрощает регулирование параметров работы аппарата.

        Преимущества

        • Встроенный гигростат
        • Работает на безопасном хладагенте R410A
        • Высокая производительность осушения воздуха
        • Небольшой уровень шума
        • Индикаторная панель
        • Таймер отключения прибора