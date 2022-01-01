Преимущества

Встроенный гигростат

Работает на безопасном хладагенте R410A

Высокая производительность осушения воздуха

Небольшой уровень шума

Индикаторная панель

Таймер отключения прибора

Осушитель воздуха Ballu BDH-30L предназначен для снижения уровня влажности в помещении. Конденсат собирается в специальный бак. После его заполнения загорается специальный индикатор. Даже при интенсивном использовании осушитель экономичен в плане энергопотребления. Осушитель имеет небольшие габариты и вес, что упрощает его транспортировку. Сенсорное управление упрощает регулирование параметров работы аппарата.