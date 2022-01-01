Осушитель воздуха Ballu BDH-30L
Арт. X69914635
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Осушитель воздуха Ballu BDH-30L предназначен для снижения уровня влажности в помещении. Конденсат собирается в специальный бак. После его заполнения загорается специальный индикатор. Даже при интенсивном использовании осушитель экономичен в плане энергопотребления. Осушитель имеет небольшие габариты и вес, что упрощает его транспортировку. Сенсорное управление упрощает регулирование параметров работы аппарата.
Преимущества
- Встроенный гигростат
- Работает на безопасном хладагенте R410A
- Высокая производительность осушения воздуха
- Небольшой уровень шума
- Индикаторная панель
- Таймер отключения прибора