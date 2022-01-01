Преимущества

Высокая производительность по осушению - 35 литров в сутки

Предусмотрен таймер отключения прибора

Индикаторная панель

Гигростат автоматически регулирует работу прибора в режиме осушения

Сенсорное управление

Работает на хладагенте R410A

Экономичность энергопотребления

Осушитель воздуха Ballu BDH-35L подойдет для помещений площадью до 40 кв.м. Аппарат оснащен датчиком температуры и влажности для точности контроля работы. Большой бак для конденсата обеспечивает удобство эксплуатации осушителя, а при заполнении бака загорается индикаторная лампа. Аппарат не занимает много места. Осушитель экономичен в плане потребления электроэнергии.