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Осушитель воздуха Ballu BDH-35L
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Увлажнители, осушители, очистители
    Осушитель воздуха Ballu BDH-35L
    Арт. X69914644
    Осушитель воздуха Ballu BDH-35L

      Осушитель воздуха Ballu BDH-35L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914644

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Осушитель воздуха Ballu BDH-35L подойдет для помещений площадью до 40 кв.м. Аппарат оснащен датчиком температуры и влажности для точности контроля работы. Большой бак для конденсата обеспечивает удобство эксплуатации осушителя, а при заполнении бака загорается индикаторная лампа. Аппарат не занимает много места. Осушитель экономичен в плане потребления электроэнергии.

        Преимущества

        • Высокая производительность по осушению - 35 литров в сутки
        • Предусмотрен таймер отключения прибора
        • Индикаторная панель
        • Гигростат автоматически регулирует работу прибора в режиме осушения
        • Сенсорное управление
        • Работает на хладагенте R410A
        • Экономичность энергопотребления