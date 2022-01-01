Осушитель воздуха Ballu BDH-35L
Арт. X69914644
Характеристики
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Производитель
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
- Осушитель воздуха Ballu BDH-35L подойдет для помещений площадью до 40 кв.м. Аппарат оснащен датчиком температуры и влажности для точности контроля работы. Большой бак для конденсата обеспечивает удобство эксплуатации осушителя, а при заполнении бака загорается индикаторная лампа. Аппарат не занимает много места. Осушитель экономичен в плане потребления электроэнергии.
Преимущества
- Высокая производительность по осушению - 35 литров в сутки
- Предусмотрен таймер отключения прибора
- Индикаторная панель
- Гигростат автоматически регулирует работу прибора в режиме осушения
- Сенсорное управление
- Работает на хладагенте R410A
- Экономичность энергопотребления