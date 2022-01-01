Осушитель воздуха мобильный промышленный AD 420

Преимущества

Длительный срок службы

Надежность

Осушители серии AD работают по принципу конденсации (с использованием вторичного тепла). Вентилятор всасывает влажный воздух через испаритель. На испарителе воздух охлаждается до «точки росы», так что воздушный пар конденсируется в воду и собирается в водосборный бак или удаляется через подсоединенный дренажный шланг. Охлажденный и сухой воздух снова подогревается в конденсаторе и выходит в помещение.