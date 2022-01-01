Осушитель воздуха мобильный промышленный AD 420
Арт. X69914681
Характеристики
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Функция ароматизации
|Нет
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Ионизация
|Нет
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Пульт ДУ
|Нет
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Фильтр очистки воздуха
|Нет
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Датчик влажности
|Нет
- Осушители серии AD работают по принципу конденсации (с использованием вторичного тепла). Вентилятор всасывает влажный воздух через испаритель. На испарителе воздух охлаждается до «точки росы», так что воздушный пар конденсируется в воду и собирается в водосборный бак или удаляется через подсоединенный дренажный шланг. Охлажденный и сухой воздух снова подогревается в конденсаторе и выходит в помещение.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность