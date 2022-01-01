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Осушитель воздуха мобильный промышленный AD 420
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Увлажнители, осушители, очистители
    Осушитель воздуха мобильный промышленный AD 420
    Арт. X69914681
    Осушитель воздуха мобильный промышленный AD 420

      Осушитель воздуха мобильный промышленный AD 420

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914681

      Характеристики

      Функция ароматизации
      		Нет
      Ионизация
      		Нет
      Пульт ДУ
      		Нет
      Фильтр очистки воздуха
      		Нет
      Датчик влажности
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Осушители серии AD работают по принципу конденсации (с использованием вторичного тепла). Вентилятор всасывает влажный воздух через испаритель. На испарителе воздух охлаждается до «точки росы», так что воздушный пар конденсируется в воду и собирается в водосборный бак или удаляется через подсоединенный дренажный шланг. Охлажденный и сухой воздух снова подогревается в конденсаторе и выходит в помещение.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность