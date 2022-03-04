Отбойный молоток Bosch GSH 11 E с патроном SDS-Max

Преимущества

Патрон SDS-max с встроенной пылезащитой

Неутомительная работа благодаря незначительному нажиму на инструмент

Невысокий уровень вибрации при работе и на холостом ходу

Широкий ползунковый выключатель

Инновационная система от Bosch "Constant Electronic" - поддерживание постоянного числа оборотов под нагрузкой

Отбойный молоток Bosch GSH 11 E 8 - профессиональный инструмент мощностью 1500 Вт и весом 10.1 кг предназначен для создания проемов и выемок с исключительной силой удара 25 Дж. Производительность выемки составляет 490 кг бетона за 60 минут. Широкая сфера применения позволяет долбить бетон, камни, кирпичные стены и асфальт.