Отбойный молоток Bosch GSH 11 E с патроном SDS-Max
Арт. X13501102
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|10.1
|
Напряжение сети, В
|220
- Отбойный молоток Bosch GSH 11 E 8 - профессиональный инструмент мощностью 1500 Вт и весом 10.1 кг предназначен для создания проемов и выемок с исключительной силой удара 25 Дж. Производительность выемки составляет 490 кг бетона за 60 минут. Широкая сфера применения позволяет долбить бетон, камни, кирпичные стены и асфальт.
Преимущества
- Патрон SDS-max с встроенной пылезащитой
- Неутомительная работа благодаря незначительному нажиму на инструмент
- Невысокий уровень вибрации при работе и на холостом ходу
- Широкий ползунковый выключатель
- Инновационная система от Bosch "Constant Electronic" - поддерживание постоянного числа оборотов под нагрузкой