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Отбойный молоток Bosch GSH 11 E с патроном SDS-Max
5.0
2
71 799 ₽
86 430 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Bosch GSH 11 E с патроном SDS-Max
    Арт. X13501102
    5.0
    2
    Отбойный молоток Bosch GSH 11 E с патроном SDS-Max

      Отбойный молоток Bosch GSH 11 E с патроном SDS-Max

      • -14 631 ₽
      71 799 ₽
      86 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13501102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		10.1
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -14 631 ₽
      71 799 ₽
      86 430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Bosch GSH 11 E 8 - профессиональный инструмент мощностью 1500 Вт и весом 10.1 кг предназначен для создания проемов и выемок с исключительной силой удара 25 Дж. Производительность выемки  составляет 490 кг бетона за 60 минут. Широкая сфера применения позволяет долбить бетон, камни, кирпичные стены и асфальт.

        Преимущества

        • Патрон SDS-max с встроенной пылезащитой
        • Неутомительная работа благодаря незначительному нажиму на инструмент
        • Невысокий уровень вибрации при работе и на холостом ходу
        • Широкий ползунковый выключатель
        • Инновационная система от Bosch "Constant Electronic" - поддерживание постоянного числа оборотов под нагрузкой