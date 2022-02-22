Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000
Арт. X1350156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.6
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Частота, Гц
|50
- Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000 - профессиональный инструмент мощностью 1150 Вт и энергией удара 8.3 Дж. Используется при демонтаже кирпичных и бетонных строений. В конструкции реализована система Vibration Control, эффективно снижающая уровень вибрации.
Боковая рукоятка поворачивается на 360 градусов, что обеспечивает удобную работу в любом положении. Цельнометаллический корпус защищает внутренние элементы от повреждений.
Преимущества
- Эффективная система гашения вибрации Vibration Control
- Фиксатор выключателя для продолжительного долбления
- Система Vario-Lock: 12-ступенчатая регулировка положения долота
- Металлический корпус
- Небольшой вес