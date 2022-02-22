Преимущества

Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000 - профессиональный инструмент мощностью 1150 Вт и энергией удара 8.3 Дж. Используется при демонтаже кирпичных и бетонных строений. В конструкции реализована система Vibration Control, эффективно снижающая уровень вибрации.Боковая рукоятка поворачивается на 360 градусов, что обеспечивает удобную работу в любом положении. Цельнометаллический корпус защищает внутренние элементы от повреждений.