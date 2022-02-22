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Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000
5.0
2
42 000 ₽
47 290 ₽
Отбойные молотки SDS-Max
    Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000
    Арт. X1350156
    5.0
    2
    Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000
    Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000
      Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000
      Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000

      Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000

      • -5 290 ₽
      42 000 ₽
      47 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X1350156
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.6
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -5 290 ₽
      42 000 ₽
      47 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Bosch GSH 5CE 0.611.321.000 - профессиональный инструмент мощностью 1150 Вт и энергией удара 8.3 Дж. Используется при демонтаже кирпичных и бетонных строений. В конструкции реализована система Vibration Control,  эффективно снижающая уровень вибрации.
        Боковая рукоятка поворачивается на 360 градусов, что обеспечивает удобную работу в любом положении. Цельнометаллический корпус защищает внутренние элементы от повреждений.

        Преимущества

        • Эффективная система гашения вибрации Vibration Control
        • Фиксатор выключателя для продолжительного долбления
        • Система Vario-Lock: 12-ступенчатая регулировка положения долота
        • Металлический корпус
        • Небольшой вес