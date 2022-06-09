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Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Арт. О00000003940
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|15.5
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Напряжение сети, В
|220
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- Отбойный молоток CROWN CT18024 BMC предназначен для демонтажных работ. Для удобства при продолжительной работе предусмотрен фиксатор кнопки "Пуск". Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность инструмента. Дополнительная многопозиционная рукоятка обеспечивает полный контроль над инструментом.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Большой вес CROWN CT18024 BMC для эффективной работы
- Шестигранный патрон для простой замены оснастки
- Дополнительная рукоятка для удобства работы
- Нескользящая накладка для надежного хвата
- Питание от бытовой сети 220В