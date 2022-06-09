Преимущества

Мощный двигатель для высокой производительности

Большой вес CROWN CT18024 BMC для эффективной работы

Шестигранный патрон для простой замены оснастки

Дополнительная рукоятка для удобства работы

Нескользящая накладка для надежного хвата

Питание от бытовой сети 220В

Отбойный молоток CROWN CT18024 BMC предназначен для демонтажных работ. Для удобства при продолжительной работе предусмотрен фиксатор кнопки "Пуск". Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность инструмента. Дополнительная многопозиционная рукоятка обеспечивает полный контроль над инструментом.