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Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
5.0
2
29 990 ₽
Отбойные молотки с шестигранным патроном
  • Персональная скидка
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Арт. О00000003940
5.0
2
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
  • Персональная скидка
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC
Отбойный молоток Crown CT18024 BMC

Отбойный молоток Crown CT18024 BMC

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29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000003940
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
15.5
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
29 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Отбойный молоток CROWN CT18024 BMC предназначен для демонтажных работ. Для удобства при продолжительной работе предусмотрен фиксатор кнопки "Пуск". Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность инструмента. Дополнительная многопозиционная рукоятка обеспечивает полный контроль над инструментом.

    Преимущества

    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Большой вес CROWN CT18024 BMC для эффективной работы
    • Шестигранный патрон для простой замены оснастки
    • Дополнительная рукоятка для удобства работы
    • Нескользящая накладка для надежного хвата
    • Питание от бытовой сети 220В